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Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году
Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году - 07.09.2026, ПРАЙМ
Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году
Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для самолета МС-21 начнется в 2027 году по согласованному с производителями графику, сообщил глава "Аэрофлота"... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для самолета МС-21 начнется в 2027 году по согласованному с производителями графику, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Ранее глава "Аэрофлота" сообщал, что по первому контракту компания планирует получить первые восемь самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года и еще десять бортов в 2028 году.
"Она (подготовка – ред.) начнется в 2027 году. И пилотов, и бортпроводников, и инженеров. Четко по согласованному графику с производителями двигаемся", - сказал Александровский на ВЭФ.
Также Александровский рассказал, что компания уже отобрала пилотов, которые будут проходить переподготовку на МС-21.
"Выбирали лучших из самых лучших", - подчеркнул он.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Аэрофлот, ОАК, Ростех
Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году
Александровский: подготовка пилотов и бортпроводников для МС-21 начнется в 2027 году
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для самолета МС-21 начнется в 2027 году по согласованному с производителями графику, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Ранее глава "Аэрофлота" сообщал, что по первому контракту компания планирует получить первые восемь самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года и еще десять бортов в 2028 году.
"Она (подготовка – ред.) начнется в 2027 году. И пилотов, и бортпроводников, и инженеров. Четко по согласованному графику с производителями двигаемся", - сказал Александровский на ВЭФ.
Также Александровский рассказал, что компания уже отобрала пилотов, которые будут проходить переподготовку на МС-21.
"Выбирали лучших из самых лучших", - подчеркнул он.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.