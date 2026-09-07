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Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году

Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году - 07.09.2026, ПРАЙМ

Подготовка пилотов для МС-21 начнется в 2027 году

Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для самолета МС-21 начнется в 2027 году по согласованному с производителями графику, сообщил глава "Аэрофлота"... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для самолета МС-21 начнется в 2027 году по согласованному с производителями графику, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. Ранее глава "Аэрофлота" сообщал, что по первому контракту компания планирует получить первые восемь самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года и еще десять бортов в 2028 году. "Она (подготовка – ред.) начнется в 2027 году. И пилотов, и бортпроводников, и инженеров. Четко по согласованному графику с производителями двигаемся", - сказал Александровский на ВЭФ. Также Александровский рассказал, что компания уже отобрала пилотов, которые будут проходить переподготовку на МС-21. "Выбирали лучших из самых лучших", - подчеркнул он. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, промышленность, владивосток, аэрофлот, оак, ростех