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Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября
Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября - 07.09.2026, ПРАЙМ
Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября
Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону в Подмосковье завершат до октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:57+0300
2026-09-07T15:57+0300
московская область
подмосковье
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону в Подмосковье завершат до октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "У нас сформирован четкий чек-лист, который включает промывку резервуаров, замену задвижек, установку частотников и другие регламентные работы. До 30 сентября программу подготовки (систем водоснабжения и водоотведения - ред.) к зиме нужно полностью выполнить. И, конечно, склады должны быть целиком укомплектованы всеми необходимыми запасными частями", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства Подмосковья. Согласно сообщению, к текущему моменту в регионе уже осуществлена большая часть плановых промывок ‒ это свыше 1,3 тысячи участков сетей, что составляет 83% от общего объема, и около тысячи резервуаров чистой воды, что составляет 91% от общего объема. Как отметили в пресс-службе, проведена проверка работоспособности всех дизель‑генераторных установок (ДГУ) ‒ их более 300. Продолжается формирование резерва запасных частей и инструментов, которые позволяют оперативно устранять коммунальные аварии. В их числе ‒ задвижки, трубы, насосное и электрооборудование, а также муфтовые соединения. Эту работу завершат до конца ноября.
московская область
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московская область, подмосковье, андрей воробьев
Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Андрей Воробьев
15:57 07.09.2026
 
Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме в Подмосковье завершат до октября

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону в Подмосковье завершат до октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас сформирован четкий чек-лист, который включает промывку резервуаров, замену задвижек, установку частотников и другие регламентные работы. До 30 сентября программу подготовки (систем водоснабжения и водоотведения - ред.) к зиме нужно полностью выполнить. И, конечно, склады должны быть целиком укомплектованы всеми необходимыми запасными частями", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства Подмосковья.
Согласно сообщению, к текущему моменту в регионе уже осуществлена большая часть плановых промывок ‒ это свыше 1,3 тысячи участков сетей, что составляет 83% от общего объема, и около тысячи резервуаров чистой воды, что составляет 91% от общего объема.
Как отметили в пресс-службе, проведена проверка работоспособности всех дизель‑генераторных установок (ДГУ) ‒ их более 300. Продолжается формирование резерва запасных частей и инструментов, которые позволяют оперативно устранять коммунальные аварии. В их числе ‒ задвижки, трубы, насосное и электрооборудование, а также муфтовые соединения. Эту работу завершат до конца ноября.
 
Московская областьПОДМОСКОВЬЕАндрей Воробьев
 
 
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