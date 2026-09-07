https://1prime.ru/20260907/podgotovka-873080164.html

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября - 07.09.2026, ПРАЙМ

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме завершат до октября

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону в Подмосковье завершат до октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:57+0300

2026-09-07T15:57+0300

2026-09-07T15:57+0300

московская область

подмосковье

андрей воробьев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873080164.jpg?1788785838

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону в Подмосковье завершат до октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "У нас сформирован четкий чек-лист, который включает промывку резервуаров, замену задвижек, установку частотников и другие регламентные работы. До 30 сентября программу подготовки (систем водоснабжения и водоотведения - ред.) к зиме нужно полностью выполнить. И, конечно, склады должны быть целиком укомплектованы всеми необходимыми запасными частями", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства Подмосковья. Согласно сообщению, к текущему моменту в регионе уже осуществлена большая часть плановых промывок ‒ это свыше 1,3 тысячи участков сетей, что составляет 83% от общего объема, и около тысячи резервуаров чистой воды, что составляет 91% от общего объема. Как отметили в пресс-службе, проведена проверка работоспособности всех дизель‑генераторных установок (ДГУ) ‒ их более 300. Продолжается формирование резерва запасных частей и инструментов, которые позволяют оперативно устранять коммунальные аварии. В их числе ‒ задвижки, трубы, насосное и электрооборудование, а также муфтовые соединения. Эту работу завершат до конца ноября.

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область, подмосковье, андрей воробьев