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Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка
Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка - 07.09.2026, ПРАЙМ
Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка
Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка, уверенными в своих силах оказались лишь 20% опрошенных, выяснили для РИА Новости в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:56+0300
2026-09-07T08:56+0300
общество
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка, уверенными в своих силах оказались лишь 20% опрошенных, выяснили для РИА Новости в онлайн-сервисе психологической поддержки "Ясно". "Несмотря на желание увеличить доход, многие не уверены, что способны этого добиться: 51% опрошенных признались, что не верят в то, что их компетенций достаточно для хорошего заработка. Напротив, уверенных в своих силах оказалось только 20%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. При этом почти две трети россиян (61%) уверены, что чувствовали бы себя спокойнее и счастливее, если бы денег у них было больше. Лишь 16% считают, что высокий доход, наоборот, может усложнить жизнь. Финансовая самостоятельность оказывается важным требованием не только к себе, но и к окружающим. Более половины респондентов отмечают, что время от времени испытывают раздражение по отношению к тем, кто не способен самостоятельно заработать себе на жизнь. Чувство финансовой тревоги может возникать и когда человек не может позволить себе желаемое, и когда все-таки решается потратить на него деньги - 62% респондентов хотя бы раз испытывали стыд после покупки вещи, которую действительно хотели. Столько же россиян признались, что планируют бюджет, но при этом иногда позволяют себе спонтанные покупки ради удовольствия.
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192
40
192
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40
192
40
общество
Общество
08:56 07.09.2026
 
Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка

"Ясно": половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Половина россиян считает свои навыки недостаточными для хорошего заработка, уверенными в своих силах оказались лишь 20% опрошенных, выяснили для РИА Новости в онлайн-сервисе психологической поддержки "Ясно".
"Несмотря на желание увеличить доход, многие не уверены, что способны этого добиться: 51% опрошенных признались, что не верят в то, что их компетенций достаточно для хорошего заработка. Напротив, уверенных в своих силах оказалось только 20%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет.
При этом почти две трети россиян (61%) уверены, что чувствовали бы себя спокойнее и счастливее, если бы денег у них было больше. Лишь 16% считают, что высокий доход, наоборот, может усложнить жизнь.
Финансовая самостоятельность оказывается важным требованием не только к себе, но и к окружающим. Более половины респондентов отмечают, что время от времени испытывают раздражение по отношению к тем, кто не способен самостоятельно заработать себе на жизнь.
Чувство финансовой тревоги может возникать и когда человек не может позволить себе желаемое, и когда все-таки решается потратить на него деньги - 62% респондентов хотя бы раз испытывали стыд после покупки вещи, которую действительно хотели.
Столько же россиян признались, что планируют бюджет, но при этом иногда позволяют себе спонтанные покупки ради удовольствия.
 
Общество
 
 
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