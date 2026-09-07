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Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе
Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе - 07.09.2026, ПРАЙМ
Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе
Единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве интегрируют в школьные программы, а также в программы дошкольного, среднего... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:20+0300
2026-09-07T20:20+0300
2026-09-07T20:23+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве интегрируют в школьные программы, а также в программы дошкольного, среднего специального и высшего образования, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. Ранее в понедельник правительство РФ утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян, документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности. "Интеграция единых правил и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве в образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в документе. Кроме того, планируется добавить рекомендации в дополнительные общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения и программы повышения квалификации. Также в концепции отмечается, что подобные рекомендации будут интегрироваться в различные форматы медиаконтента с помощью нативной рекламы, а также размещаться на специализированных интернет-порталах, в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах.
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технологии, россия
Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе
В школьные программы интегрируют правила безопасного поведения в цифровом пространстве
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве интегрируют в школьные программы, а также в программы дошкольного, среднего специального и высшего образования, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан.
Ранее в понедельник правительство РФ утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян, документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности.
"Интеграция единых правил и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве в образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в документе.
Кроме того, планируется добавить рекомендации в дополнительные общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения и программы повышения квалификации.
Также в концепции отмечается, что подобные рекомендации будут интегрироваться в различные форматы медиаконтента с помощью нативной рекламы, а также размещаться на специализированных интернет-порталах, в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах.