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Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе

Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе - 07.09.2026, ПРАЙМ

Рекомендации по поведению в интернете появятся в школьной программе

Единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве интегрируют в школьные программы, а также в программы дошкольного, среднего... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:20+0300

2026-09-07T20:20+0300

2026-09-07T20:23+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве интегрируют в школьные программы, а также в программы дошкольного, среднего специального и высшего образования, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. Ранее в понедельник правительство РФ утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян, документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности. "Интеграция единых правил и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве в образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в документе. Кроме того, планируется добавить рекомендации в дополнительные общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения и программы повышения квалификации. Также в концепции отмечается, что подобные рекомендации будут интегрироваться в различные форматы медиаконтента с помощью нативной рекламы, а также размещаться на специализированных интернет-порталах, в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия