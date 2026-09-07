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Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года
Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года - 07.09.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года
Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:25+0300
2026-09-07T17:25+0300
россия
дальний восток
азиатско-тихоокеанский регион
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Мы переходим к следующему этапу - к реализации обновленной стратегии развития этих территорий на предстоящие 10 лет. Правительство эту стратегию утвердило", - сказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный и комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой, современной инфраструктурой, который играет ключевую роль в кооперации России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "В целом вся Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока направлена на формирование лучших условий для жителей этого макрорегиона, расширение транспортной связанности и инфраструктурных возможностей, благоустройство городов и поселений. На повышение доступности качественной медицины, объектов культуры и спорта, а также образования и науки," - отметил Мишустин. Премьер-министр добавил, что стратегия содержит и меры по обеспечению граждан современным жильем. "Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. И на Дальнем Востоке работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе – единовременная выплата 1 миллион рублей на третьего ребёнка в большинстве субъектов макрорегиона, которую можно направить на погашение ипотеки. Глава государства предложил продлить такую поддержку до 2030 года", - сказал Мишустин. "Важно обеспечить чёткое исполнение всех мероприятий, чтобы в ближайшее десятилетие достичь поставленных целей", - добавил председатель кабмина.
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россия, дальний восток, азиатско-тихоокеанский регион, михаил мишустин
РОССИЯ, Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Михаил Мишустин
17:25 07.09.2026
 
Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года

Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Мы переходим к следующему этапу - к реализации обновленной стратегии развития этих территорий на предстоящие 10 лет. Правительство эту стратегию утвердило", - сказал Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный и комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой, современной инфраструктурой, который играет ключевую роль в кооперации России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
"В целом вся Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока направлена на формирование лучших условий для жителей этого макрорегиона, расширение транспортной связанности и инфраструктурных возможностей, благоустройство городов и поселений. На повышение доступности качественной медицины, объектов культуры и спорта, а также образования и науки," - отметил Мишустин.
Премьер-министр добавил, что стратегия содержит и меры по обеспечению граждан современным жильем.
"Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. И на Дальнем Востоке работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе – единовременная выплата 1 миллион рублей на третьего ребёнка в большинстве субъектов макрорегиона, которую можно направить на погашение ипотеки. Глава государства предложил продлить такую поддержку до 2030 года", - сказал Мишустин.
"Важно обеспечить чёткое исполнение всех мероприятий, чтобы в ближайшее десятилетие достичь поставленных целей", - добавил председатель кабмина.
 
РОССИЯДальний ВостокАзиатско-Тихоокеанский регионМихаил Мишустин
 
 
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