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Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова - 07.09.2026, ПРАЙМ

Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:08+0300

2026-09-07T15:08+0300

2026-09-07T15:10+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: 1. Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 7 сентября.

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бизнес, россия, грозный, владимир путин