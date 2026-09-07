Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/putin-873077986.html
Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова
Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова - 07.09.2026, ПРАЙМ
Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:08+0300
2026-09-07T15:10+0300
бизнес
россия
грозный
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873077986.jpg?1788783042
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: 1. Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 7 сентября.
грозный
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, грозный, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Грозный, Владимир Путин
15:08 07.09.2026 (обновлено: 15:10 07.09.2026)
 

Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: 1. Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 7 сентября.
 
БизнесРОССИЯГрозныйВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала