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Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента
Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента - 07.09.2026, ПРАЙМ
Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента
Работники ряда стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом" распоряжением президента России Владимира Путина награждены почетной грамотой главы... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:57+0300
2026-09-07T15:59+0300
пермский край
московская область
владимир путин
росатом
соликамский магниевый завод
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Работники ряда стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом" распоряжением президента России Владимира Путина награждены почетной грамотой главы государства и удостоены его благодарности. Согласно тексту распоряжения "О поощрении", опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ в числе прочих награждены начальник отдела АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) Сергей Куликов, главный энергетик - начальник отдела ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Николай Мелехин, начальник цеха СМЗ Андрей Патраков, начальник отдела АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область) Андрей Чуркин. Благодарность главы государства с той же формулировкой объявлена, в частности, заместителю директора отделения - начальнику отдела АО "Ордена Ленина Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва) Сергею Крылову, ведущему научному сотруднику НИКИЭТ Владиславу Сизареву, ведущему инженеру НИКИЭТ Ларисе Якушиной, заместителям начальника цеха СМЗ Ларисе Епишиной и Александру Жуланову, аппаратчику конденсации СМЗ Валерию Травникову, мастеру по ремонту оборудования СМЗ Сергею Цидвинцеву. НИИАР - крупнейший российский экспериментальный комплекс по атомной энергетике. В этом году НИИАР исполнилось 70 лет. "Соликамский магниевый завод" работает над обеспечением сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. НИКИЭТ - один из крупнейших отечественных научно-исследовательских и проектно-конструкторских центров инновационной ядерной техники и технологий. "Гидропресс" разрабатывает проекты реакторных установок различных типов и отдельного оборудования для АЭС, главный конструктор реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), составляющих основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных электростанций. В 2026 году НИКИЭТ и "Гидропресс" отметили свое 80-летие.
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40
пермский край, московская область, владимир путин, росатом, соликамский магниевый завод
Пермский край, Московская область, Владимир Путин, Росатом, Соликамский магниевый завод
15:57 07.09.2026 (обновлено: 15:59 07.09.2026)
 
Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента

Грамоту президента получили работники ключевых предприятий "Росатома"

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Работники ряда стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом" распоряжением президента России Владимира Путина награждены почетной грамотой главы государства и удостоены его благодарности.
Согласно тексту распоряжения "О поощрении", опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ в числе прочих награждены начальник отдела АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) Сергей Куликов, главный энергетик - начальник отдела ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Николай Мелехин, начальник цеха СМЗ Андрей Патраков, начальник отдела АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область) Андрей Чуркин.
Благодарность главы государства с той же формулировкой объявлена, в частности, заместителю директора отделения - начальнику отдела АО "Ордена Ленина Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва) Сергею Крылову, ведущему научному сотруднику НИКИЭТ Владиславу Сизареву, ведущему инженеру НИКИЭТ Ларисе Якушиной, заместителям начальника цеха СМЗ Ларисе Епишиной и Александру Жуланову, аппаратчику конденсации СМЗ Валерию Травникову, мастеру по ремонту оборудования СМЗ Сергею Цидвинцеву.
НИИАР - крупнейший российский экспериментальный комплекс по атомной энергетике. В этом году НИИАР исполнилось 70 лет. "Соликамский магниевый завод" работает над обеспечением сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов.
НИКИЭТ - один из крупнейших отечественных научно-исследовательских и проектно-конструкторских центров инновационной ядерной техники и технологий. "Гидропресс" разрабатывает проекты реакторных установок различных типов и отдельного оборудования для АЭС, главный конструктор реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), составляющих основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных электростанций. В 2026 году НИКИЭТ и "Гидропресс" отметили свое 80-летие.
 
Пермский крайМосковская областьВладимир ПутинРосатомСоликамский магниевый завод
 
 
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