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Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента
Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента - 07.09.2026, ПРАЙМ
Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента
Работники ряда стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом" распоряжением президента России Владимира Путина награждены почетной грамотой главы... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:57+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Работники ряда стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом" распоряжением президента России Владимира Путина награждены почетной грамотой главы государства и удостоены его благодарности. Согласно тексту распоряжения "О поощрении", опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ в числе прочих награждены начальник отдела АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) Сергей Куликов, главный энергетик - начальник отдела ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Николай Мелехин, начальник цеха СМЗ Андрей Патраков, начальник отдела АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область) Андрей Чуркин. Благодарность главы государства с той же формулировкой объявлена, в частности, заместителю директора отделения - начальнику отдела АО "Ордена Ленина Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва) Сергею Крылову, ведущему научному сотруднику НИКИЭТ Владиславу Сизареву, ведущему инженеру НИКИЭТ Ларисе Якушиной, заместителям начальника цеха СМЗ Ларисе Епишиной и Александру Жуланову, аппаратчику конденсации СМЗ Валерию Травникову, мастеру по ремонту оборудования СМЗ Сергею Цидвинцеву. НИИАР - крупнейший российский экспериментальный комплекс по атомной энергетике. В этом году НИИАР исполнилось 70 лет. "Соликамский магниевый завод" работает над обеспечением сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. НИКИЭТ - один из крупнейших отечественных научно-исследовательских и проектно-конструкторских центров инновационной ядерной техники и технологий. "Гидропресс" разрабатывает проекты реакторных установок различных типов и отдельного оборудования для АЭС, главный конструктор реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), составляющих основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных электростанций. В 2026 году НИКИЭТ и "Гидропресс" отметили свое 80-летие.
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пермский край, московская область, владимир путин, росатом, соликамский магниевый завод
Пермский край, Московская область, Владимир Путин, Росатом, Соликамский магниевый завод
Работники ключевых предприятий "Росатома" получили грамоту президента
Грамоту президента получили работники ключевых предприятий "Росатома"
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Работники ряда стратегически важных предприятий госкорпорации "Росатом" распоряжением президента России Владимира Путина награждены почетной грамотой главы государства и удостоены его благодарности.
Согласно тексту распоряжения "О поощрении", опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ в числе прочих награждены начальник отдела АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) Сергей Куликов, главный энергетик - начальник отдела ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Николай Мелехин, начальник цеха СМЗ Андрей Патраков, начальник отдела АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область) Андрей Чуркин.
Благодарность главы государства с той же формулировкой объявлена, в частности, заместителю директора отделения - начальнику отдела АО "Ордена Ленина Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва) Сергею Крылову, ведущему научному сотруднику НИКИЭТ Владиславу Сизареву, ведущему инженеру НИКИЭТ Ларисе Якушиной, заместителям начальника цеха СМЗ Ларисе Епишиной и Александру Жуланову, аппаратчику конденсации СМЗ Валерию Травникову, мастеру по ремонту оборудования СМЗ Сергею Цидвинцеву.
НИИАР - крупнейший российский экспериментальный комплекс по атомной энергетике. В этом году НИИАР исполнилось 70 лет. "Соликамский магниевый завод" работает над обеспечением сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов.
НИКИЭТ - один из крупнейших отечественных научно-исследовательских и проектно-конструкторских центров инновационной ядерной техники и технологий. "Гидропресс" разрабатывает проекты реакторных установок различных типов и отдельного оборудования для АЭС, главный конструктор реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), составляющих основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных электростанций. В 2026 году НИКИЭТ и "Гидропресс" отметили свое 80-летие.