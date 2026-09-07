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Расход продавцов на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Расход продавцов на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи
Расход продавцов на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи - 07.09.2026, ПРАЙМ
Расход продавцов на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи
Суммарный расход продавцов на все услуги Ozon по итогам первых семи месяцев 2026 года составил в среднем 24,73% от цены продажи товаров покупателям, сообщили в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:51+0300
2026-09-07T16:51+0300
бизнес
финансы
ozon
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суммарный расход продавцов на все услуги Ozon по итогам первых семи месяцев 2026 года составил в среднем 24,73% от цены продажи товаров покупателям, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров покупателям", - говорится в сообщении. Отмечается, что у 25 тысяч продавцов суммарные расходы составили менее 15%. В компании пояснили, что в расходах учтен и обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине - комиссия за продажу, и дополнительные услуги - логистика, продвижение и другие. Например, средние фактические расходы на логистику "внутри" 24,73% составили 7,5% от цены продажи товаров. "Дополнительными услугами пользуется не 100% продавцов - для продвижения товаров многие продавцы предпочитают социальные сети, кто-то осуществляет доставку самостоятельно", - объяснили там. При этом сам обязательный платеж - комиссия за продажу - в среднем составил 1,54% от цены проданных товаров, однако 6 продавцов из 10 заплатили не более 1,3%. Около 20 тысяч продавцов из более чем 700 тысяч предпринимателей заплатили 9% и больше от цены продажи - отличие их фактической комиссии за продажу от средней обусловлено спецификой категории, интенсивностью специальных акций для отдельных видов товаров, а также сезонными факторами. У остальных предпринимателей реальные выплаты составили от 1,3% до 9% от цены продажи товаров клиентам. "Размер комиссии за продажу, указанный в открытой базе знаний компании – номинальное значение. Компания начисляет продавцу баллы и таким образом предоставляет ему значимые скидки на свои услуги, что и дает невысокий размер фактической комиссии. Для покупателей площадка делает скидки на товары. Такой подход позволяет нам одновременно стимулировать рост продаж продавцов и обеспечивать выгодные цены для миллионов людей по всей стране", - отметили в компании. Там подчеркнули, что каждому продавцу в личном кабинете доступна информация о размере фактически уплаченных комиссий и тарифов.
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192
40
192
40
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4.7
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40
192
40
бизнес, финансы, ozon
Бизнес, Финансы, Ozon
16:51 07.09.2026
 
Расход продавцов на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи

Суммарный расход продавцов на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суммарный расход продавцов на все услуги Ozon по итогам первых семи месяцев 2026 года составил в среднем 24,73% от цены продажи товаров покупателям, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
"По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров покупателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 25 тысяч продавцов суммарные расходы составили менее 15%.
В компании пояснили, что в расходах учтен и обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине - комиссия за продажу, и дополнительные услуги - логистика, продвижение и другие. Например, средние фактические расходы на логистику "внутри" 24,73% составили 7,5% от цены продажи товаров.
"Дополнительными услугами пользуется не 100% продавцов - для продвижения товаров многие продавцы предпочитают социальные сети, кто-то осуществляет доставку самостоятельно", - объяснили там.
При этом сам обязательный платеж - комиссия за продажу - в среднем составил 1,54% от цены проданных товаров, однако 6 продавцов из 10 заплатили не более 1,3%.
Около 20 тысяч продавцов из более чем 700 тысяч предпринимателей заплатили 9% и больше от цены продажи - отличие их фактической комиссии за продажу от средней обусловлено спецификой категории, интенсивностью специальных акций для отдельных видов товаров, а также сезонными факторами. У остальных предпринимателей реальные выплаты составили от 1,3% до 9% от цены продажи товаров клиентам.
"Размер комиссии за продажу, указанный в открытой базе знаний компании – номинальное значение. Компания начисляет продавцу баллы и таким образом предоставляет ему значимые скидки на свои услуги, что и дает невысокий размер фактической комиссии. Для покупателей площадка делает скидки на товары. Такой подход позволяет нам одновременно стимулировать рост продаж продавцов и обеспечивать выгодные цены для миллионов людей по всей стране", - отметили в компании.
Там подчеркнули, что каждому продавцу в личном кабинете доступна информация о размере фактически уплаченных комиссий и тарифов.
 
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