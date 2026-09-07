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Репик назвал предотвращение рисков одной из основных компетенций бизнеса

Репик назвал предотвращение рисков одной из основных компетенций бизнеса - 07.09.2026, ПРАЙМ

Репик назвал предотвращение рисков одной из основных компетенций бизнеса

Предотвращение рисков является одной из основных компетенций успешного бизнеса, российские предприниматели стараются это делать, заявил РИА Новости председатель | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T02:25+0300

2026-09-07T02:25+0300

2026-09-07T02:25+0300

бизнес

россия

финансы

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Предотвращение рисков является одной из основных компетенций успешного бизнеса, российские предприниматели стараются это делать, заявил РИА Новости председатель "Деловой России" Алексей Репик. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление государства, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Президент обратил наше внимание, что нужно максимально детально и предметно к этому относиться. Но на самом деле предприниматели люди, в принципе, проактивно старающиеся предотвращать риски. И риск-менеджмент - это одна из основных компетенций успешного предпринимателя", - рассказал Репик, комментируя реакцию бизнес-сообщества на указ главы государства. Он отметил, что большинство предпринимателей "делает все по максимуму для того, чтобы соответствовать, в том числе, нормам нового указа президента". В то же время, по словам Репика, в России есть предприятия, собственники которых не так предметно погружены в управление бизнесом из-за того, что они уехали из страны или по каким-то другим причинам. В этом случае, для обеспечения безопасности сотрудников, глава "Деловой России" не исключил использования определенных форм внешнего управления. В этом случае, по мнению Репика, важно смотреть за правоприменением норм указа президента и подходам к нему. Руководитель "Деловой России" добавил, что заданная в указе правовая рамка звучит логично, а все опасения связаны с недостаточным информированием о правоприменении. "У каких-то коллег по цеху есть, наверное, свойственные кому-то человеческая тревожность или легкая паранойя. Когда кто-то что-то не понимает, он иногда к этому относится более осторожно, чем оно того стоит. Мы, деловое объединение, в любом случае, в дискуссии правоприменительные включены изначально", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, владимир путин