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Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5%

Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5%

Международные резервы Украины в августе уменьшились еще на 5%, достигнув суммы в 48,7 миллиарда долларов, сообщили в национальном банке страны (НБУ). | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:32+0300

2026-09-07T20:32+0300

2026-09-07T20:32+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе уменьшились еще на 5%, достигнув суммы в 48,7 миллиарда долларов, сообщили в национальном банке страны (НБУ). "Международные резервы по состоянию на 1 сентября, по предварительным данным, составили 48,7 миллиарда долларов. В августе они уменьшились на 5%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ. По данным нацбанка, за обслуживание и погашение государственного долга выплачено 721,8 миллиона долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 285,2 миллиона долларов.

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финансы, россия, украина, нацбанк украины, нбу