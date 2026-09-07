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Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5%
Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5%
Международные резервы Украины в августе уменьшились еще на 5%, достигнув суммы в 48,7 миллиарда долларов, сообщили в национальном банке страны (НБУ). | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:32+0300
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финансы
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нацбанк украины
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе уменьшились еще на 5%, достигнув суммы в 48,7 миллиарда долларов, сообщили в национальном банке страны (НБУ).
"Международные резервы по состоянию на 1 сентября, по предварительным данным, составили 48,7 миллиарда долларов. В августе они уменьшились на 5%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ.
По данным нацбанка, за обслуживание и погашение государственного долга выплачено 721,8 миллиона долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 285,2 миллиона долларов.
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Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Нацбанк Украины, НБУ
Международные резервы Украины в августе уменьшились на 5%
НБУ: международные резервы Украины в августе уменьшились на 5%
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе уменьшились еще на 5%, достигнув суммы в 48,7 миллиарда долларов, сообщили в национальном банке страны (НБУ).
"Международные резервы по состоянию на 1 сентября, по предварительным данным, составили 48,7 миллиарда долларов. В августе они уменьшились на 5%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ.
По данным нацбанка, за обслуживание и погашение государственного долга выплачено 721,8 миллиона долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 285,2 миллиона долларов.