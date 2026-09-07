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В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи
В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Алтайском крае из-за неблагоприятных для сельского хозяйства метеорологических условий, чтобы по возможности поддержать... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:22+0300
2026-09-07T17:22+0300
сельское хозяйство
общество
минсельхоз
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БАРНАУЛ, 7 сен — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Алтайском крае из-за неблагоприятных для сельского хозяйства метеорологических условий, чтобы по возможности поддержать аграриев, сообщил губернатор Виктор Томенко. "В Алтайском крае введен режим ЧС в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в этом сезоне. Засушливое лето повлияло на работу сельхозпроизводителей в полях. Решение принято по итогам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заседание которой провел сегодня", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс". Он объяснил, что в течение месяца во всех муниципалитетах края, где проводятся полевые работы, будут созданы комиссии для оценки ущерба аграриев. Затем эта информация будет передана в Минсельхоз РФ, где будет приниматься решение о возможных дополнительных мерах поддержки. "Также режим ЧС позволит нашим сельхозпроизводителям эффективнее взаимодействовать со страховыми компаниями… Продолжается ежедневный мониторинг уборочной кампании. В том числе следим за обеспеченностью аграриев всеми необходимыми материально-техническими ресурсами", - отметил Томенко. В июле губернатор сообщал журналистам, что из-за суховея и засухи в Алтайском крае планируется ввести особый режим.
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сельское хозяйство, общество , минсельхоз
Сельское хозяйство, Общество , Минсельхоз
17:22 07.09.2026
 
В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи

В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за неблагоприятных метеорологических условий

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БАРНАУЛ, 7 сен — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Алтайском крае из-за неблагоприятных для сельского хозяйства метеорологических условий, чтобы по возможности поддержать аграриев, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"В Алтайском крае введен режим ЧС в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в этом сезоне. Засушливое лето повлияло на работу сельхозпроизводителей в полях. Решение принято по итогам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заседание которой провел сегодня", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс".
Он объяснил, что в течение месяца во всех муниципалитетах края, где проводятся полевые работы, будут созданы комиссии для оценки ущерба аграриев. Затем эта информация будет передана в Минсельхоз РФ, где будет приниматься решение о возможных дополнительных мерах поддержки.
"Также режим ЧС позволит нашим сельхозпроизводителям эффективнее взаимодействовать со страховыми компаниями… Продолжается ежедневный мониторинг уборочной кампании. В том числе следим за обеспеченностью аграриев всеми необходимыми материально-техническими ресурсами", - отметил Томенко.
В июле губернатор сообщал журналистам, что из-за суховея и засухи в Алтайском крае планируется ввести особый режим.
 
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