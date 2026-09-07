https://1prime.ru/20260907/roboty-873079749.html

"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters

"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters

Китайская армия активно готовится к использованию человекоподобных роботов на поле боя, пишет Reuters. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:50+0300

2026-09-07T15:50+0300

2026-09-07T16:49+0300

китай

тайвань

роботы

армия

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Китайская армия активно готовится к использованию человекоподобных роботов на поле боя, пишет Reuters."Китайское оборонное ведомство ускоряет исследования по военному применению человекоподобных роботов и планирует их возможное развертывание в военное время", — заявили журналисты со ссылкой на анализ более 100 различных документов.По данным Bank of America Global Research, в 2025 году на китайских производителей приходилось около 95% мировых поставок человекоподобных роботов. Опираясь на промышленную базу, военные уже разрабатывают тактику применения этих машин.Как отмечает Reuters, Китай уже разработал концепцию использования гуманоидов в городских условиях. В одной из моделей, шесть "боевых роботов" — человекоподобных машин, робособак или беспилотников — действуют в составе двух штурмовых групп, зачищая здание этаж за этажом.Так, в декабре 2025 года командование Восточного военного округа НОАК опубликовало смонтированный с помощью ИИ ролик, в котором военные роботы, включая человекоподобных и четвероногих, сокрушают оборону Тайваня в гипотетическом будущем конфликте."Если потеря робота означает предотвращение гибели человека, то робот может стать расходным материалом", — объяснил профессор кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Деннис Хонг.В то же время эксперты предупреждают, что гуманоиды пока остаются ненадежными за пределами контролируемых демонстраций. Для их массового применения в войсках, необходимы технические прорывы, снижение производственных затрат и налаживание серийного выпуска, заключили журналисты.

https://1prime.ru/20260907/kiaty-873069186.html

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китай, тайвань, роботы, армия