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"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters - 07.09.2026, ПРАЙМ
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"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters
"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters
Китайская армия активно готовится к использованию человекоподобных роботов на поле боя, пишет Reuters. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:50+0300
2026-09-07T16:49+0300
китай
тайвань
роботы
армия
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Китайская армия активно готовится к использованию человекоподобных роботов на поле боя, пишет Reuters."Китайское оборонное ведомство ускоряет исследования по военному применению человекоподобных роботов и планирует их возможное развертывание в военное время", — заявили журналисты со ссылкой на анализ более 100 различных документов.По данным Bank of America Global Research, в 2025 году на китайских производителей приходилось около 95% мировых поставок человекоподобных роботов. Опираясь на промышленную базу, военные уже разрабатывают тактику применения этих машин.Как отмечает Reuters, Китай уже разработал концепцию использования гуманоидов в городских условиях. В одной из моделей, шесть "боевых роботов" — человекоподобных машин, робособак или беспилотников — действуют в составе двух штурмовых групп, зачищая здание этаж за этажом.Так, в декабре 2025 года командование Восточного военного округа НОАК опубликовало смонтированный с помощью ИИ ролик, в котором военные роботы, включая человекоподобных и четвероногих, сокрушают оборону Тайваня в гипотетическом будущем конфликте."Если потеря робота означает предотвращение гибели человека, то робот может стать расходным материалом", — объяснил профессор кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Деннис Хонг.В то же время эксперты предупреждают, что гуманоиды пока остаются ненадежными за пределами контролируемых демонстраций. Для их массового применения в войсках, необходимы технические прорывы, снижение производственных затрат и налаживание серийного выпуска, заключили журналисты.
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китай, тайвань, роботы, армия
КИТАЙ, Тайвань, роботы, армия
15:50 07.09.2026 (обновлено: 16:49 07.09.2026)
 
"Расходный материал": Китай готовит роботов к войне, пишет Reuters

Reuters: Китай готовит человекоподобных роботов к боевым действиям

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкВсемирные игры человекоподобных роботов в Пекине
Всемирные игры человекоподобных роботов в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Анна Раткогло
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Китайская армия активно готовится к использованию человекоподобных роботов на поле боя, пишет Reuters.
"Китайское оборонное ведомство ускоряет исследования по военному применению человекоподобных роботов и планирует их возможное развертывание в военное время", — заявили журналисты со ссылкой на анализ более 100 различных документов.
По данным Bank of America Global Research, в 2025 году на китайских производителей приходилось около 95% мировых поставок человекоподобных роботов. Опираясь на промышленную базу, военные уже разрабатывают тактику применения этих машин.
Как отмечает Reuters, Китай уже разработал концепцию использования гуманоидов в городских условиях. В одной из моделей, шесть "боевых роботов" — человекоподобных машин, робособак или беспилотников — действуют в составе двух штурмовых групп, зачищая здание этаж за этажом.
Так, в декабре 2025 года командование Восточного военного округа НОАК опубликовало смонтированный с помощью ИИ ролик, в котором военные роботы, включая человекоподобных и четвероногих, сокрушают оборону Тайваня в гипотетическом будущем конфликте.
"Если потеря робота означает предотвращение гибели человека, то робот может стать расходным материалом", — объяснил профессор кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Деннис Хонг.
В то же время эксперты предупреждают, что гуманоиды пока остаются ненадежными за пределами контролируемых демонстраций. Для их массового применения в войсках, необходимы технические прорывы, снижение производственных затрат и налаживание серийного выпуска, заключили журналисты.
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КИТАЙТайваньроботыармия
 
 
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