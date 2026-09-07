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Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ

Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ

Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokos Capital и третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос переезжает в Грецию, сообщает агентство Блумберг... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:23+0300

2026-09-07T20:23+0300

2026-09-07T20:26+0300

мировая экономика

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ЛОНДОН, 7 сен - ПРАЙМ. Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokos Capital и третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос переезжает в Грецию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Крис Рокос собирается покинуть Великобританию. Это очередной громкий отъезд одного из крупнейших налогоплательщиков страны и самых известных финансистов. Основатель компании Rokos Capital Management меняет место жительства на Грецию", - пишет агентство. По информации издания, после переезда Рокос откроет офис в Афинах. Ранее Рокос, чье состояние оценивается газетой Times в 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (3,5 миллиарда долларов), занял третье место в последнем ежегодном рейтинге самых крупных налогоплательщиков Британии по версии Sunday Times. В прошлом году он выплатил 330 миллионов фунтов стерлингов налогов.

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мировая экономика, великобритания, греция