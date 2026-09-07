Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/rokos-873089428.html
Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ
Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ
Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokos Capital и третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос переезжает в Грецию, сообщает агентство Блумберг... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:23+0300
2026-09-07T20:26+0300
мировая экономика
великобритания
греция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873089428.jpg?1788801961
ЛОНДОН, 7 сен - ПРАЙМ. Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokos Capital и третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос переезжает в Грецию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Крис Рокос собирается покинуть Великобританию. Это очередной громкий отъезд одного из крупнейших налогоплательщиков страны и самых известных финансистов. Основатель компании Rokos Capital Management меняет место жительства на Грецию", - пишет агентство. По информации издания, после переезда Рокос откроет офис в Афинах. Ранее Рокос, чье состояние оценивается газетой Times в 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (3,5 миллиарда долларов), занял третье место в последнем ежегодном рейтинге самых крупных налогоплательщиков Британии по версии Sunday Times. В прошлом году он выплатил 330 миллионов фунтов стерлингов налогов.
великобритания
греция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, великобритания, греция
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГРЕЦИЯ
20:23 07.09.2026 (обновлено: 20:26 07.09.2026)
 
Третий крупнейший налогоплательщик Британии переезжает в Грецию, пишут СМИ

Блумберг: Третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос переезжает в Грецию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 7 сен - ПРАЙМ. Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokos Capital и третий крупнейший налогоплательщик Великобритании Крис Рокос переезжает в Грецию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Крис Рокос собирается покинуть Великобританию. Это очередной громкий отъезд одного из крупнейших налогоплательщиков страны и самых известных финансистов. Основатель компании Rokos Capital Management меняет место жительства на Грецию", - пишет агентство.
По информации издания, после переезда Рокос откроет офис в Афинах.
Ранее Рокос, чье состояние оценивается газетой Times в 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (3,5 миллиарда долларов), занял третье место в последнем ежегодном рейтинге самых крупных налогоплательщиков Британии по версии Sunday Times. В прошлом году он выплатил 330 миллионов фунтов стерлингов налогов.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯГРЕЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала