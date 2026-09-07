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Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ
Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ
Вылов осетровых в России возобновится нескоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства, рассказал... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T01:28+0300
2026-09-07T01:28+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Вылов осетровых в России возобновится нескоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Помните, у А. П. Чехова "большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой" или "бедовая стерлядь"! Где этот осетр? Где эта стерлядь? Сто лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно (10% стоимости национального вылова)", – сказал он на полях Восточного экономического форума.
"Теперь потребность рынка обеспечивается только за счет искусственного воспроизводства. О возобновлении промысла говорить рано – запасы все еще истощены", - добавил Зверев.
Глава ВАРПЭ напомнил, что в России запрещен промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, вылов осетра и севрюги – с 2005 года. Полный запрет на вылов осетровых действует и в других регионах. С 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
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промышленность, россия, варпэ
Промышленность, РОССИЯ, ВАРПЭ
Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ
Глава ВАРПЭ Зверев: вылов осетровых в России возобновится нескоро
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Вылов осетровых в России возобновится нескоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Помните, у А. П. Чехова "большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой" или "бедовая стерлядь"! Где этот осетр? Где эта стерлядь? Сто лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно (10% стоимости национального вылова)", – сказал он на полях Восточного экономического форума.
"Теперь потребность рынка обеспечивается только за счет искусственного воспроизводства. О возобновлении промысла говорить рано – запасы все еще истощены", - добавил Зверев.
Глава ВАРПЭ напомнил, что в России запрещен промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, вылов осетра и севрюги – с 2005 года. Полный запрет на вылов осетровых действует и в других регионах. С 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.