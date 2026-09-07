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Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ

Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Вылов осетровых в России возобновится нескоро, заявил глава ВАРПЭ

Вылов осетровых в России возобновится нескоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства, рассказал... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T01:28+0300

2026-09-07T01:28+0300

2026-09-07T01:28+0300

промышленность

россия

варпэ

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Вылов осетровых в России возобновится нескоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Помните, у А. П. Чехова "большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой" или "бедовая стерлядь"! Где этот осетр? Где эта стерлядь? Сто лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно (10% стоимости национального вылова)", – сказал он на полях Восточного экономического форума. "Теперь потребность рынка обеспечивается только за счет искусственного воспроизводства. О возобновлении промысла говорить рано – запасы все еще истощены", - добавил Зверев. Глава ВАРПЭ напомнил, что в России запрещен промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, вылов осетра и севрюги – с 2005 года. Полный запрет на вылов осетровых действует и в других регионах. С 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, варпэ