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Средняя продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5%

Средняя продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Средняя продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5%

Средняя продолжительность рабочего дня в России в январе-июле 2026 года уменьшилась на 0,5% по сравнению с первой половиной 2025 года, составив 7,39 часа,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T02:01+0300

2026-09-07T02:01+0300

2026-09-07T02:01+0300

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общество

росстат

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Средняя продолжительность рабочего дня в России в январе-июле 2026 года уменьшилась на 0,5% по сравнению с первой половиной 2025 года, составив 7,39 часа, следует из данных Росстата. "Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в I полугодии 2026 года составила 7,39 часа и была ниже, чем в I полугодии 2025 года на 0,5%", - говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе-июле 2026 года. Согласно статистике, наиболее продолжительным рабочий день в первом полугодии 2026 был у работников в области добычи металлических руд (8,15 часа), а также рыболовства и рыбоводства (8,49 часа). Как указывается в докладе, наименее продолжительным рабочий день был у работников в сфере добычи угля (6,77 часа), производства мебели (6,98) и деятельности воздушного и космического транспорта (6,43).

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россия, общество , росстат