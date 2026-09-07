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Женщины в России в июле искали работу на 1,2 месяца дольше мужчин
Женщины в России в июле искали работу на 1,2 месяца дольше мужчин - 07.09.2026, ПРАЙМ
Женщины в России в июле искали работу на 1,2 месяца дольше мужчин
Женщины в России в первой половине 2026 года в среднем искали работу на 1,2 месяца дольше, чем мужчины, следует из данных Росстата. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T06:56+0300
2026-09-07T06:56+0300
2026-09-07T06:56+0300
общество
россия
росстат
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Женщины в России в первой половине 2026 года в среднем искали работу на 1,2 месяца дольше, чем мужчины, следует из данных Росстата.
"Средняя продолжительность поиска работы безработными в июле 2026 года у женщин составила 5,6 месяца, у мужчин - 4,4 месяца", - говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе-июле 2026 года.
Согласно статистике, в июле среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 55,9%, таким образом, уровень безработицы женщин (2,6%) выше аналогичного показателя у мужчин (2%).
По данным Росстата, безработица в России в июле остается вблизи исторических минимумов - 2,3%.
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общество , россия, росстат
Общество , РОССИЯ, Росстат
Женщины в России в июле искали работу на 1,2 месяца дольше мужчин
Росстат: женщины в первой половине 2026 года искали работу на 1,2 месяца дольше мужчин
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Женщины в России в первой половине 2026 года в среднем искали работу на 1,2 месяца дольше, чем мужчины, следует из данных Росстата.
"Средняя продолжительность поиска работы безработными в июле 2026 года у женщин составила 5,6 месяца, у мужчин - 4,4 месяца", - говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе-июле 2026 года.
Согласно статистике, в июле среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 55,9%, таким образом, уровень безработицы женщин (2,6%) выше аналогичного показателя у мужчин (2%).
По данным Росстата, безработица в России в июле остается вблизи исторических минимумов - 2,3%.