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Эксперт оценила ущерб от подростков на фудкортах - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценила ущерб от подростков на фудкортах
Эксперт оценила ущерб от подростков на фудкортах - 07.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила ущерб от подростков на фудкортах
Убыток для торговых центов в России от групп подростков на фудкортах может достигать 3 миллионов рублей в месяц и до 10 миллионов рублей в год, рассказала... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:02+0300
2026-09-07T15:05+0300
бизнес
россия
тц
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Убыток для торговых центов в России от групп подростков на фудкортах может достигать 3 миллионов рублей в месяц и до 10 миллионов рублей в год, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Алена Овчинникова. "Если посчитать реальные убытки от нахождения таких групп в торговых центрах, то на фудкорте с посадочными местами около 200 можно получить сумму от одной компании в 12 человек до 20 тысяч рублей за их пребывание в течение двух-трех часов. В целом для торгового центра это может принести убыток до 3-3,5 миллионов рублей в месяц. Для стандартного торгового центра реальный общий ущерб может достигать до 7-10 миллионов рублей в год", - подсчитала она. По словам Овчинниковой, дело в том, что подростки на фудкортах обычно тратят не более 500 рублей на одну группу. Кроме того, это может влиять на трафик, поскольку около 15-20% посетителей ТЦ говорят, что не готовы находиться в зонах, где собираются такие компании.
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192
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бизнес, россия, тц
Бизнес, РОССИЯ, ТЦ
15:02 07.09.2026 (обновлено: 15:05 07.09.2026)
 
Эксперт оценила ущерб от подростков на фудкортах

Овчинникова: ТЦ могут терять до 10 миллионов рублей в год из-за подростков на фудкортах

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Убыток для торговых центов в России от групп подростков на фудкортах может достигать 3 миллионов рублей в месяц и до 10 миллионов рублей в год, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Алена Овчинникова.
"Если посчитать реальные убытки от нахождения таких групп в торговых центрах, то на фудкорте с посадочными местами около 200 можно получить сумму от одной компании в 12 человек до 20 тысяч рублей за их пребывание в течение двух-трех часов. В целом для торгового центра это может принести убыток до 3-3,5 миллионов рублей в месяц. Для стандартного торгового центра реальный общий ущерб может достигать до 7-10 миллионов рублей в год", - подсчитала она.
По словам Овчинниковой, дело в том, что подростки на фудкортах обычно тратят не более 500 рублей на одну группу. Кроме того, это может влиять на трафик, поскольку около 15-20% посетителей ТЦ говорят, что не готовы находиться в зонах, где собираются такие компании.
 
БизнесРОССИЯТЦ
 
 
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