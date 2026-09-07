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В России стартовал пятый сезон олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"

В России стартовал пятый сезон олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" - 07.09.2026, ПРАЙМ

В России стартовал пятый сезон олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"

Пятый сезон олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" для школьников 9-11-х классов, которые интересуются естественными науками, стартовал в России, сообщили РИА... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:24+0300

2026-09-07T16:24+0300

2026-09-07T16:24+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пятый сезон олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" для школьников 9-11-х классов, которые интересуются естественными науками, стартовал в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Всероссийская олимпиада по агрогенетике "Иннагрика" начала регистрацию участников нового сезона. В этом году интеллектуальное соревнование для школьников проводится в пятый раз. Основной профиль олимпиады - "Агрогенетика", общеобразовательный предмет - биология", - говорится в сообщении. Отмечается, что школьники также могут выбрать направления "Агрохимия" и "Агротех", связанные с химией и цифровыми технологиями в сельском хозяйстве. К участию приглашаются ученики 9-11-х классов, которые интересуются естественными науками и хотят больше узнать о карьере в агротехе. Участников ждут несколько этапов соревнования: от отборочного этапа в онлайн формате до очных испытаний в виде решения практико-ориентированных кейсов и выполнения лабораторных заданий. Полуфинал пройдет 16-21 ноября в нескольких регионах России. Финал, как и в предыдущие годы, примет в декабре Нижний Новгород. "За пять лет "Иннагрика" выросла из олимпиады в полноценную площадку для раннего профессионального и научного развития школьников, где помимо проверки знаний, они знакомятся с современными лабораториями и технологиями, работают с экспертами и получают возможность увидеть перспективы будущей профессии", - отметил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко, слова которого приводятся в сообщении. Организаторами олимпиады выступают Минобрнауки, Минсельхоз, Минпросвещения, Минвостокразвития России, компания "Иннопрактика", Курчатовский институт и Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. И. Тимирязева. Организационно-техническое и информационное сопровождение осуществляет Центр развития образования "Интеграция". Партнерами мероприятия являются Россельхозбанк, "Росагролизинг" и компания "Логика молока".

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