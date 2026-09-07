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Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма
Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма
Россия и КНДР будут прорабатывать сотрудничество в развитии автомобильного туризма между странами, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:01+0300
2026-09-07T18:01+0300
бизнес
россия
кндр
александр козлов
михаил мишустин
минприроды
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия и КНДР будут прорабатывать сотрудничество в развитии автомобильного туризма между странами, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. "Это очередной шаг к сближению наших стран. Грузопоток, товары, поставки. И, конечно, в будущем автомобильный мост может стать отличным подспорьем для туристической сферы. Уже есть авиа- и железнодорожные перевозки, надеемся, что добавится и автомобильный туризм. Во всяком случае, по линии межправкомиссии будем это прорабатывать", - приводятся в сообщении Минприроды слова Козлова.
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бизнес, россия, кндр, александр козлов, михаил мишустин, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, КНДР, Александр Козлов, Михаил Мишустин, Минприроды
18:01 07.09.2026
 
Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма

Глава Минприроды Козлов: Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автотуризма

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия и КНДР будут прорабатывать сотрудничество в развитии автомобильного туризма между странами, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.
"Это очередной шаг к сближению наших стран. Грузопоток, товары, поставки. И, конечно, в будущем автомобильный мост может стать отличным подспорьем для туристической сферы. Уже есть авиа- и железнодорожные перевозки, надеемся, что добавится и автомобильный туризм. Во всяком случае, по линии межправкомиссии будем это прорабатывать", - приводятся в сообщении Минприроды слова Козлова.
 
БизнесРОССИЯКНДРАлександр КозловМихаил МишустинМинприроды
 
 
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