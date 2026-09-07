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Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма

Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма - 07.09.2026, ПРАЙМ

Россия и КНДР проработают сотрудничество в развитии автомобильного туризма

Россия и КНДР будут прорабатывать сотрудничество в развитии автомобильного туризма между странами, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:01+0300

2026-09-07T18:01+0300

2026-09-07T18:01+0300

бизнес

россия

кндр

александр козлов

михаил мишустин

минприроды

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия и КНДР будут прорабатывать сотрудничество в развитии автомобильного туризма между странами, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. "Это очередной шаг к сближению наших стран. Грузопоток, товары, поставки. И, конечно, в будущем автомобильный мост может стать отличным подспорьем для туристической сферы. Уже есть авиа- и железнодорожные перевозки, надеемся, что добавится и автомобильный туризм. Во всяком случае, по линии межправкомиссии будем это прорабатывать", - приводятся в сообщении Минприроды слова Козлова.

кндр

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бизнес, россия, кндр, александр козлов, михаил мишустин, минприроды