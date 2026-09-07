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В России за восемь месяцев снизилось производство водки - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В России за восемь месяцев снизилось производство водки
В России за восемь месяцев снизилось производство водки - 07.09.2026, ПРАЙМ
В России за восемь месяцев снизилось производство водки
Производство водки в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,641 миллиона... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:07+0300
2026-09-07T18:07+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Производство водки в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,641 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом практически все категории алкоголя показали снижение производства. Наибольшее уменьшение наблюдается в категории слабоалкогольной продукции - производство сократилось в два раза, до 495,6 тысячи декалитров. Также значительное снижение демонстрируют виноградосодержащие напитки без этилового спирта, ликерные вина и плодовая продукция - на 44%, 42,6% и 37,7% соответственно. Производство пива снизилось на 6,2% - до 507,6 миллиона декалитров, причем пиво крепче 8,6% показало снижение более чес на четверть. Категория сидра, пуаре и медовухи одна из немногих показала рост, но не значительный - производство увеличилось на 1%, до 9,9 миллиона декалитров. Внутри категории выросли медовуха и сидр, а пуаре снизилось на 15%. Единственная категория, продемонстрировавшая значительный рост - виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом. Ее производство выросло на 38,7%, однако масштабы все равно остаются небольшими - с начала года произвели всего 19,6 тысячи декалитров. Ликеро-водочные изделия также выросли, но всего на 0,1% - впервые с начала года категория показала такой незначительный рост.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:07 07.09.2026
 
В России за восемь месяцев снизилось производство водки

Росалкогольтабакконтроль: производство водки в России за восемь месяцев снизилось на 12,1%

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Производство водки в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,641 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В целом практически все категории алкоголя показали снижение производства. Наибольшее уменьшение наблюдается в категории слабоалкогольной продукции - производство сократилось в два раза, до 495,6 тысячи декалитров. Также значительное снижение демонстрируют виноградосодержащие напитки без этилового спирта, ликерные вина и плодовая продукция - на 44%, 42,6% и 37,7% соответственно.
Производство пива снизилось на 6,2% - до 507,6 миллиона декалитров, причем пиво крепче 8,6% показало снижение более чес на четверть.
Категория сидра, пуаре и медовухи одна из немногих показала рост, но не значительный - производство увеличилось на 1%, до 9,9 миллиона декалитров. Внутри категории выросли медовуха и сидр, а пуаре снизилось на 15%.
Единственная категория, продемонстрировавшая значительный рост - виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом. Ее производство выросло на 38,7%, однако масштабы все равно остаются небольшими - с начала года произвели всего 19,6 тысячи декалитров.
Ликеро-водочные изделия также выросли, но всего на 0,1% - впервые с начала года категория показала такой незначительный рост.
 
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