https://1prime.ru/20260907/rossija-873085038.html

В России за восемь месяцев снизилось производство водки

В России за восемь месяцев снизилось производство водки - 07.09.2026, ПРАЙМ

В России за восемь месяцев снизилось производство водки

Производство водки в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,641 миллиона... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:07+0300

2026-09-07T18:07+0300

2026-09-07T18:07+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873085038.jpg?1788793651

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Производство водки в России за восемь месяцев 2026 года снизилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,641 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом практически все категории алкоголя показали снижение производства. Наибольшее уменьшение наблюдается в категории слабоалкогольной продукции - производство сократилось в два раза, до 495,6 тысячи декалитров. Также значительное снижение демонстрируют виноградосодержащие напитки без этилового спирта, ликерные вина и плодовая продукция - на 44%, 42,6% и 37,7% соответственно. Производство пива снизилось на 6,2% - до 507,6 миллиона декалитров, причем пиво крепче 8,6% показало снижение более чес на четверть. Категория сидра, пуаре и медовухи одна из немногих показала рост, но не значительный - производство увеличилось на 1%, до 9,9 миллиона декалитров. Внутри категории выросли медовуха и сидр, а пуаре снизилось на 15%. Единственная категория, продемонстрировавшая значительный рост - виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом. Ее производство выросло на 38,7%, однако масштабы все равно остаются небольшими - с начала года произвели всего 19,6 тысячи декалитров. Ликеро-водочные изделия также выросли, но всего на 0,1% - впервые с начала года категория показала такой незначительный рост.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия