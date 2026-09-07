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В России сформируют перечень правил по использованию ИИ

В России сформируют перечень правил по использованию ИИ - 07.09.2026, ПРАЙМ

В России сформируют перечень правил по использованию ИИ

Перечень правил по использованию искусственного интеллекта (ИИ) сформируют в России, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:10+0300

2026-09-07T20:10+0300

2026-09-07T20:14+0300

технологии

россия

общество

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Перечень правил по использованию искусственного интеллекта (ИИ) сформируют в России, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. Ранее в понедельник правительство РФ утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян, документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности. "Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта", - говорится в документе. Отмечается, что правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения.Кроме того, в России разработают единые правила и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве."Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: разработка и утверждение единых правил и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве с учетом особенностей уязвимых слоев населения", - говорится там.Специалисты также разработают методические рекомендации по внедрению корпоративных образовательных программ в области цифровой грамотности как обязательного элемента системы управления рисками для организаций всех форм собственности.

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технологии, россия, общество