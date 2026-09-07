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Россия в четыре раза увеличила импорт сои из Бразилии
Россия в четыре раза увеличила импорт сои из Бразилии - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россия в четыре раза увеличила импорт сои из Бразилии
Поставки сои из Бразилии в Россию в августе этого года выросли в 3,8 раза в месячном выражении - до максимальных с мая 2025 года 41,2 миллиона долларов,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Поставки сои из Бразилии в Россию в августе этого года выросли в 3,8 раза в месячном выражении - до максимальных с мая 2025 года 41,2 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. В результате Россия поднялась на 11-е место по покупкам соевых бобов у Бразилии. Месяцем ранее она была 22-й. В топ-5 покупателей в августе вошли Китай (3,14 миллиарда долларов), Испания (221,1 миллиона), Таиланд (205,1 миллиона), Пакистан (149,6 миллиона) и Мексика (95,9 миллиона). Всего за лето Россия приобрела бразильской сои на 87,8 миллиона долларов, что в 3,5 раза больше, чем за лето 2025 года. За январь-август поставок достигли 139,3 миллиона - на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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Россия в четыре раза увеличила импорт сои из Бразилии
Поставки сои из Бразилии в Россию в августе выросли в 3,8 раза
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Поставки сои из Бразилии в Россию в августе этого года выросли в 3,8 раза в месячном выражении - до максимальных с мая 2025 года 41,2 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
В результате Россия поднялась на 11-е место по покупкам соевых бобов у Бразилии. Месяцем ранее она была 22-й. В топ-5 покупателей в августе вошли Китай (3,14 миллиарда долларов), Испания (221,1 миллиона), Таиланд (205,1 миллиона), Пакистан (149,6 миллиона) и Мексика (95,9 миллиона).
Всего за лето Россия приобрела бразильской сои на 87,8 миллиона долларов, что в 3,5 раза больше, чем за лето 2025 года.
За январь-август поставок достигли 139,3 миллиона - на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.