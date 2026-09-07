https://1prime.ru/20260907/rossijane-873059916.html

Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе

Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе - 07.09.2026, ПРАЙМ

Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе

Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T02:01+0300

2026-09-07T02:01+0300

2026-09-07T02:01+0300

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873059916.jpg?1788735695

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова. "Согласно производственному календарю, в следующем году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней", - сказала Медякова. Ранее Медякова сообщила агентству, что россиян в сентябре 2026 года ждут 22 рабочих дня и восемь выходных дней.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество