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Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе
Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе
Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T02:01+0300
2026-09-07T02:01+0300
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россия
общество
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
"Согласно производственному календарю, в следующем году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней", - сказала Медякова.
Ранее Медякова сообщила агентству, что россиян в сентябре 2026 года ждут 22 рабочих дня и восемь выходных дней.
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россия, общество
Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе
Медякова: россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне в 2027 году будут работать 247 дней при пятидневной рабочей неделе, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
"Согласно производственному календарю, в следующем году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней", - сказала Медякова.
Ранее Медякова сообщила агентству, что россиян в сентябре 2026 года ждут 22 рабочих дня и восемь выходных дней.