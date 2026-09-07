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Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress
Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress
Россияне нарастили покупки спортивных товаров на китайском маркетплейсе Aliexpress: во втором квартале их продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении, а... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:33+0300
2026-09-07T16:33+0300
2026-09-07T16:46+0300
бизнес
россия
aliexpress
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне нарастили покупки спортивных товаров на китайском маркетплейсе Aliexpress: во втором квартале их продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении, а главным драйвером роста стали товары для йоги - их стали покупать почти в 3 раза чаще, выяснили для РИА Новости аналитики площадки. "Россияне задумались о спорте: спрос на товары для йоги, фитнеса и бодибилдинга во втором квартале вырос в 2,3 раза год к году... Главным драйвером категории стали товары для йоги, включая одежду и инвентарь, количество купленных товаров выросло почти в 3 раза", - говорится в сообщении. При этом основной объем спроса приходится на спортивную одежду. Кроме того, покупатели активно собирают и домашний инвентарь: от эспандеров и ковриков до аксессуаров для работы со штангой.
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бизнес, россия, aliexpress
Бизнес, РОССИЯ, AliExpress
Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress
Aliexpress: россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress во II квартале
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне нарастили покупки спортивных товаров на китайском маркетплейсе Aliexpress: во втором квартале их продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении, а главным драйвером роста стали товары для йоги - их стали покупать почти в 3 раза чаще, выяснили для РИА Новости аналитики площадки.
"Россияне задумались о спорте: спрос на товары для йоги, фитнеса и бодибилдинга во втором квартале вырос в 2,3 раза год к году... Главным драйвером категории стали товары для йоги, включая одежду и инвентарь, количество купленных товаров выросло почти в 3 раза", - говорится в сообщении.
При этом основной объем спроса приходится на спортивную одежду. Кроме того, покупатели активно собирают и домашний инвентарь: от эспандеров и ковриков до аксессуаров для работы со штангой.