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Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress

Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress - 07.09.2026, ПРАЙМ

Россияне нарастили покупки спортивных товаров на Aliexpress

Россияне нарастили покупки спортивных товаров на китайском маркетплейсе Aliexpress: во втором квартале их продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении, а... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:33+0300

2026-09-07T16:33+0300

2026-09-07T16:46+0300

бизнес

россия

aliexpress

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне нарастили покупки спортивных товаров на китайском маркетплейсе Aliexpress: во втором квартале их продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении, а главным драйвером роста стали товары для йоги - их стали покупать почти в 3 раза чаще, выяснили для РИА Новости аналитики площадки. "Россияне задумались о спорте: спрос на товары для йоги, фитнеса и бодибилдинга во втором квартале вырос в 2,3 раза год к году... Главным драйвером категории стали товары для йоги, включая одежду и инвентарь, количество купленных товаров выросло почти в 3 раза", - говорится в сообщении. При этом основной объем спроса приходится на спортивную одежду. Кроме того, покупатели активно собирают и домашний инвентарь: от эспандеров и ковриков до аксессуаров для работы со штангой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, aliexpress