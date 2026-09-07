https://1prime.ru/20260907/rossijanin-873063806.html

Каждый десятый россиянин верит, что безответная любовь способствует карьере

Каждый десятый россиянин верит, что безответная любовь способствует карьере - 07.09.2026, ПРАЙМ

Каждый десятый россиянин верит, что безответная любовь способствует карьере

Каждый десятый россиянин верит, что безответная любовь способствует карьере, при этом каждый третий не видит связи между личной жизнью и профессиональным... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:38+0300

2026-09-07T09:38+0300

2026-09-07T09:38+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873063806.jpg?1788763124

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин верит, что безответная любовь способствует карьере, при этом каждый третий не видит связи между личной жизнью и профессиональным успехом, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Каждый десятый россиянин уверен, что безответная любовь скорее способствует профессиональному развитию (два года назад было 12%). О том, что неразделенные чувства мешают карьере, говорят 37% опрошенных (в 2024 году - 41%). Доля тех, кто не видит никакой связи между личными драмами и карьерой, осталась на прежнем уровне (30%)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Положительное влияние счастливых отношений на работу сегодня отмечает 51% респондентов (минус 7 процентных пунктов за два года). При этом доля тех, кто считает, что счастье в личной жизни скорее мешает карьере, составляет 7% (против 5% в 2024 году). А число отрицающих влияние любых романтических успехов на работу достигло 30% (было 25%). Мужчины чаще убеждены, что несчастная любовь тормозит карьеру (44% против 29% среди россиянок), женщины - что двигает (13% и 7%). А вот в оценке счастливой любви представители сильного пола настроены оптимистичнее - 55% мужчин считают, что взаимные чувства способствуют профессиональному развитию (против 47% среди женщин). Россияне до 35 лет чаще тех, кто старше, считают, что безответная любовь мешает рабочим процессам (40% против 33-35% соответственно). Что же касается влияния счастливых отношений, то тут молодежь чаще отмечает как пользу (53% против 49-50% среди граждан 35+), так и вред (10% против 2-5%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество