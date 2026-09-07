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Рост цен на старые квартиры в Москве не покрывает инфляцию

Рост цен на старые квартиры в Москве не покрывает инфляцию - 07.09.2026, ПРАЙМ

Рост цен на старые квартиры в Москве не покрывает инфляцию

Рост цен на жилье в старом фонде Москвы в последние пять лет перестал компенсировать инфляцию, свидетельствуют результаты исследования риелторской компании... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T07:32+0300

2026-09-07T07:32+0300

2026-09-07T09:07+0300

недвижимость

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Рост цен на жилье в старом фонде Москвы в последние пять лет перестал компенсировать инфляцию, свидетельствуют результаты исследования риелторской компании Vysotsky Estate, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. В ходе исследования аналитики компании сравнили, как изменилась стоимость квартир в домах, построенных до 2016 года, относительно уровня инфляции и доходности по банковским депозитам. Для анализа были выбраны 16 контрольных районов, в которых невелика доля свежей вторички, то есть недавно сданных новостроек. Учитывался рост цен на недвижимость до расходов на ремонт, содержание, простой и продажу объектов без возможного арендного дохода. Все районы были разделены на три группы: локации с массовым старым фондом (Северное Тушино, Бабушкинский, Выхино-Жулебино, Лосиноостровский, Северное Чертаново, Новокосино, Теплый Стан, Ясенево, Капотня), локации с сильным реновационным влиянием (Гольяново, Люблино, Перово, Нагорный) и места с престижным старым фондом (Проспект Вернадского, Таганский, Якиманка). "Главный вопрос – стоит ли использовать старый московский жилой фонд как пассивный способ сбережения капитала, если сравнивать не с ценой покупки, а с инфляцией и доступной финансовой альтернативой. На сопоставимом окне июль 2021 года – июль 2026 года все три контрольные корзины старого фонда выросли в рублях, но ни одна не догнала даже оценочную накопленную потребительскую инфляцию – около 50,7%. Депозитная альтернатива за тот же период дала около 83,1% номинально", – сделали вывод в Vysotsky Estate. Как подчеркнули аналитики компании, если перед потенциальным приобретателем квартиры в старом жилом фонде Москвы стоит задача пассивно сохранить покупательную способность капитала за счет роста цены, то контрольная выборка по итогам 2021-2026 годов показывает слабый результат. "Ни один из 16 районов не компенсировал оценочную инфляцию на сопоставимом пятилетнем окне. Массовый фонд потерял около 8,8% покупательной способности, реновационная корзина – около 10,3%, престижный старый фонд около – 12,6%", – отметили они. Среди районов с массовым старым фондом больше всего обесценилось за пять лет жилье в Бабушкинском районе (на 11,2% при номинальном увеличении цены "квадрата" на 33,8% - до 285 тысяч рублей). Лучше всего себя показали квартиры в районе Выхино-Жулебино, упавшие в реальных ценах на 4,9% при номинальном росте на 43,3% – до 258 тысяч рублей за квадратный метр. В локациях с престижным старым фондом самый неудовлетворительный результат для инвесторов риелторы зафиксировали в Таганском районе, где жилье обесценилось с 2021 года на 15,5% при номинальном подорожании квадратного метра на 27,4% – до 419 тысяч рублей. "Фраза "моя квартира выросла на 40%" сама по себе не говорит о сбережении. Если цены в экономике выросли примерно на 51%, а пассивный депозитный капитал – на 83%, номинальный плюс квартиры может одновременно быть реальным минусом. Условная квартира в 60 квадратных метров в средней массовой корзине стоила летом 2021 года около 11,9 миллиона рублей. К июлю 2026 года ее цена выросла примерно до 16,4 миллиона рублей. Номинальная прибыль выглядит внушительно - около 4,5 миллиона рублей. Но для одного лишь сохранения покупательной способности стоимость должна была подняться примерно до 17,9 миллиона. А пассивная депозитная альтернатива дала бы около 21,8 миллиона рублей. Разрыв между квартирой и депозитом – около 5,4 миллиона. Средний недобор массового фонда составил 25%, реновационной корзины – 26%, престижного фонда – 28", – говорится в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, финансы, москва