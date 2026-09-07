https://1prime.ru/20260907/rst-873076441.html

В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста

В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста - 07.09.2026, ПРАЙМ

В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста

Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР будет способствовать дальнейшему развитию турпотока между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:34+0300

2026-09-07T14:34+0300

2026-09-07T14:39+0300

туризм

бизнес

россия

кндр

приморский край

дальний восток

михаил мишустин

российский союз туриндустрии

рст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873076441.jpg?1788781194

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР будет способствовать дальнейшему развитию турпотока между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в понедельник на границе России и КНДР в Приморском крае состоялось церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманная. С российской стороны в ней принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. "Новая инфраструктура создает дополнительные возможности для развития поездок между Россией и КНДР и в перспективе может способствовать росту туристического обмена", - говорится в сообщении РСТ. По словам эксперта союза, гендиректора владивостокского туроператора "Восток Интур" Инны Мухиной, планируется, что запуск автобусов состоится уже в следующем году. "Сейчас пока корейцы не могут путешествовать в качестве туристов, а только делегации, обмен культурный, спортивный", - отметила она. Ожидается, что открытие моста укрепит связи между странами. Для российских туристов поездки в КНДР уже доступны в формате организованных групп. "Индивидуальные поездки также возможны, но только по заранее утвержденной и согласованной программе", - пояснила Мухина. В РСТ отметили, что запуск автомобильного сообщения позволит формировать новые маршруты между российским Дальним Востоком и КНДР. Интерес российских туристов к КНДР уже демонстрирует положительную динамику, поделились в союзе. По оценке экспертов РСТ, в текущем году спрос на поездки в страну вырос на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями.

кндр

приморский край

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, кндр, приморский край, дальний восток, михаил мишустин, российский союз туриндустрии, рст