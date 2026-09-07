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В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста
В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста - 07.09.2026, ПРАЙМ
В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста
Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР будет способствовать дальнейшему развитию турпотока между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:34+0300
2026-09-07T14:34+0300
2026-09-07T14:39+0300
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российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР будет способствовать дальнейшему развитию турпотока между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в понедельник на границе России и КНДР в Приморском крае состоялось церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманная. С российской стороны в ней принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. "Новая инфраструктура создает дополнительные возможности для развития поездок между Россией и КНДР и в перспективе может способствовать росту туристического обмена", - говорится в сообщении РСТ. По словам эксперта союза, гендиректора владивостокского туроператора "Восток Интур" Инны Мухиной, планируется, что запуск автобусов состоится уже в следующем году. "Сейчас пока корейцы не могут путешествовать в качестве туристов, а только делегации, обмен культурный, спортивный", - отметила она. Ожидается, что открытие моста укрепит связи между странами. Для российских туристов поездки в КНДР уже доступны в формате организованных групп. "Индивидуальные поездки также возможны, но только по заранее утвержденной и согласованной программе", - пояснила Мухина. В РСТ отметили, что запуск автомобильного сообщения позволит формировать новые маршруты между российским Дальним Востоком и КНДР. Интерес российских туристов к КНДР уже демонстрирует положительную динамику, поделились в союзе. По оценке экспертов РСТ, в текущем году спрос на поездки в страну вырос на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями.
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туризм, бизнес, россия, кндр, приморский край, дальний восток, михаил мишустин, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КНДР, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Российский союз туриндустрии, РСТ
В РСТ заявили, что ожидают роста турпотока с КНДР после открытия моста
РСТ: открытие автомобильного моста между Россией и КНДР поможет развитию турпотока
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР будет способствовать дальнейшему развитию турпотока между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в понедельник на границе России и КНДР в Приморском крае состоялось церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманная. С российской стороны в ней принял участие премьер-министр Михаил Мишустин.
"Новая инфраструктура создает дополнительные возможности для развития поездок между Россией и КНДР и в перспективе может способствовать росту туристического обмена", - говорится в сообщении РСТ.
По словам эксперта союза, гендиректора владивостокского туроператора "Восток Интур" Инны Мухиной, планируется, что запуск автобусов состоится уже в следующем году.
"Сейчас пока корейцы не могут путешествовать в качестве туристов, а только делегации, обмен культурный, спортивный", - отметила она.
Ожидается, что открытие моста укрепит связи между странами. Для российских туристов поездки в КНДР уже доступны в формате организованных групп. "Индивидуальные поездки также возможны, но только по заранее утвержденной и согласованной программе", - пояснила Мухина.
В РСТ отметили, что запуск автомобильного сообщения позволит формировать новые маршруты между российским Дальним Востоком и КНДР.
Интерес российских туристов к КНДР уже демонстрирует положительную динамику, поделились в союзе. По оценке экспертов РСТ, в текущем году спрос на поездки в страну вырос на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями.