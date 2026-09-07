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Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире
Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире - 07.09.2026, ПРАЙМ
Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире
Рубль в конце этого лета утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив это звание филиппинскому песо, следует из расчетов РИА Новости. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T01:16+0300
2026-09-07T01:16+0300
рынок
финансы
филиппины
израиль
сша
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Рубль в конце этого лета утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив это звание филиппинскому песо, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой "обед" - на Филиппинах, а самый дорогой - в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США. Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 2,68 раза ниже текущего курса и составляет 32,42 рубля за один доллар. Год назад ситуация была иной - тогда курс по паритету покупательной способности был в 3,3 раза ниже текущего и составлял 24,5 рубля за доллар. Рубль год назад возглавлял рейтинг самых недооцененных мировых валют, а сейчас входит по этому показателю в топ-5. Первое место отошло филиппинскому песо, чей реальный курс оказался в 3,75 раза ниже официального. Второе место с чуть более скромной цифрой занимает индонезийская рупия - 3,67 раза, а на третьей строчке расположилась рупия индийская - 3,24 раза. Четвертое место отошло иранскому риалу, курс которого оказался недооцененным втрое. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение почти соответствует рассчитанному по паритету. Это евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии), австралийский доллар, шведская крона, канадский доллар и британский фунт стерлингов. В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель - его курс оказался завышен на 65%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли норвежская и датская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 34% и 16%, соответственно.
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рынок, финансы, филиппины, израиль, сша
Рынок, Финансы, ФИЛИППИНЫ, ИЗРАИЛЬ, США
01:16 07.09.2026
 
Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире

Рубль в конце лета утратил статус самой недооцененной валюты в мире

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Рубль в конце этого лета утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив это звание филиппинскому песо, следует из расчетов РИА Новости.
РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой "обед" - на Филиппинах, а самый дорогой - в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.
Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 2,68 раза ниже текущего курса и составляет 32,42 рубля за один доллар. Год назад ситуация была иной - тогда курс по паритету покупательной способности был в 3,3 раза ниже текущего и составлял 24,5 рубля за доллар.
Рубль год назад возглавлял рейтинг самых недооцененных мировых валют, а сейчас входит по этому показателю в топ-5. Первое место отошло филиппинскому песо, чей реальный курс оказался в 3,75 раза ниже официального.
Второе место с чуть более скромной цифрой занимает индонезийская рупия - 3,67 раза, а на третьей строчке расположилась рупия индийская - 3,24 раза. Четвертое место отошло иранскому риалу, курс которого оказался недооцененным втрое.
При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение почти соответствует рассчитанному по паритету. Это евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии), австралийский доллар, шведская крона, канадский доллар и британский фунт стерлингов.
В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель - его курс оказался завышен на 65%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли норвежская и датская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 34% и 16%, соответственно.
 
РынокФинансыФИЛИППИНЫИЗРАИЛЬСША
 
 
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