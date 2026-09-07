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Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций - 07.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций
Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций - 07.09.2026, ПРАЙМ
Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций
Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повысился, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:44+0300
2026-09-07T19:44+0300
экономика
рынок
акции
индексы
мосбиржа
россия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повысился, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, - до 2265,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,30% - до 809,99 пункта, долларовый РТС вырос на 1,00% - до 828,08 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок смог выйти в плюсРоссийский рынок акций в понедельник пытался перейти к росту после снижения в выходные, торги во время которых являются дополнительной сессией понедельника. Геополитическая неопределенность обусловила в выходные негативную динамику цен акций. Однако, "переварив" новости, рынок все же восстановился. "Российский рынок акций повышался на протяжении большей части сегодняшних основных торгов. В результате полностью выкуплена воскресная просадка, вызванная определенным разочарованием итогами визита американских представителей в Москву и Киев", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций. "Тем не менее признаки продолжения переговорного процесса по Украине все же присутствуют в итоговых заявлениях сторон. Кроме того, в Кремле не исключили возможности телефонного разговора президентов РФ и США по итогам поездки американских представителей, - добавил он. В частности, подорожали акции "Норникеля" (+1,2%), "Роснефти" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%). Подешевели акции "Фосагро" (-4,1%), Совкомбанка (-2,1%), "Полюса" (-1,1%), Мосбиржи (-1,1%). Стоимость нефти к 19.19 мск повышалась на 1% - до 97,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,9 пункта. Прогнозы В целом российский рынок акций пока не спешит отыгрывать геополитику, предпочитая дождаться более конкретных новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". До их появления индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение вблизи 2240-2270 пунктов, оценивает он. До появления более отчетливых геополитических сигналов, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне последних нескольких сессий 2230–2270 пунктов, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций.
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рынок, акции, индексы, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, Мосбиржа, РОССИЯ
19:44 07.09.2026
 
Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций

Бабин: индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2230–2270 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повысился, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, - до 2265,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,30% - до 809,99 пункта, долларовый РТС вырос на 1,00% - до 828,08 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок смог выйти в плюс

Российский рынок акций в понедельник пытался перейти к росту после снижения в выходные, торги во время которых являются дополнительной сессией понедельника. Геополитическая неопределенность обусловила в выходные негативную динамику цен акций. Однако, "переварив" новости, рынок все же восстановился.
"Российский рынок акций повышался на протяжении большей части сегодняшних основных торгов. В результате полностью выкуплена воскресная просадка, вызванная определенным разочарованием итогами визита американских представителей в Москву и Киев", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций.
"Тем не менее признаки продолжения переговорного процесса по Украине все же присутствуют в итоговых заявлениях сторон. Кроме того, в Кремле не исключили возможности телефонного разговора президентов РФ и США по итогам поездки американских представителей, - добавил он.
В частности, подорожали акции "Норникеля" (+1,2%), "Роснефти" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%). Подешевели акции "Фосагро" (-4,1%), Совкомбанка (-2,1%), "Полюса" (-1,1%), Мосбиржи (-1,1%).
Стоимость нефти к 19.19 мск повышалась на 1% - до 97,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,9 пункта.

Прогнозы

В целом российский рынок акций пока не спешит отыгрывать геополитику, предпочитая дождаться более конкретных новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". До их появления индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение вблизи 2240-2270 пунктов, оценивает он.
До появления более отчетливых геополитических сигналов, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне последних нескольких сессий 2230–2270 пунктов, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций.
 
ЭкономикаРынокАкцииИндексыМосбиржаРОССИЯ
 
 
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