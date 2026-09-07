https://1prime.ru/20260907/rynok-873087931.html

Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций

Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций - 07.09.2026, ПРАЙМ

Вышли в плюс: аналитики объяснили, чего ждет российский рынок акций

Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повысился, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:44+0300

2026-09-07T19:44+0300

2026-09-07T19:44+0300

экономика

рынок

акции

индексы

мосбиржа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_04a1a7f6980d056b8cda6c169831ad3e.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повысился, закрепившись выше отметки 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, - до 2265,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,30% - до 809,99 пункта, долларовый РТС вырос на 1,00% - до 828,08 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок смог выйти в плюсРоссийский рынок акций в понедельник пытался перейти к росту после снижения в выходные, торги во время которых являются дополнительной сессией понедельника. Геополитическая неопределенность обусловила в выходные негативную динамику цен акций. Однако, "переварив" новости, рынок все же восстановился. "Российский рынок акций повышался на протяжении большей части сегодняшних основных торгов. В результате полностью выкуплена воскресная просадка, вызванная определенным разочарованием итогами визита американских представителей в Москву и Киев", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций. "Тем не менее признаки продолжения переговорного процесса по Украине все же присутствуют в итоговых заявлениях сторон. Кроме того, в Кремле не исключили возможности телефонного разговора президентов РФ и США по итогам поездки американских представителей, - добавил он. В частности, подорожали акции "Норникеля" (+1,2%), "Роснефти" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%). Подешевели акции "Фосагро" (-4,1%), Совкомбанка (-2,1%), "Полюса" (-1,1%), Мосбиржи (-1,1%). Стоимость нефти к 19.19 мск повышалась на 1% - до 97,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,9 пункта. Прогнозы В целом российский рынок акций пока не спешит отыгрывать геополитику, предпочитая дождаться более конкретных новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". До их появления индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение вблизи 2240-2270 пунктов, оценивает он. До появления более отчетливых геополитических сигналов, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне последних нескольких сессий 2230–2270 пунктов, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, мосбиржа, россия