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В Сбербанке рассказали, какие слова чаще всего используют мошенники
В Сбербанке рассказали, какие слова чаще всего используют мошенники - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, какие слова чаще всего используют мошенники
Мошенники в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как "ВСУ", "ФСБ" и "МВД", а также грозят уголовной ответственностью, рассказал в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:49+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Мошенники в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как "ВСУ", "ФСБ" и "МВД", а также грозят уголовной ответственностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: "ВСУ", "ФСБ", "МВД", "деньги в опасности", "грозит уголовная ответственность", – сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Также часто в мошеннических схемах встречаются "безопасный счет", "код из СМС", "данные карты", "финансирование терроризма", "необходимо перевести/передать деньги", предупредил топ-менеджер Сбербанка.
При подозрении на разговор с мошенником, лучше вообще ничего не говорить – стоит просто прекратить общение, посоветовал Кузнецов. В противном случае есть риск, что злоумышленник все-таки "заболтает", добавил он.
"Если общение инициировано не вами – то есть кто-то сам вам звонит или пишет или присылает сообщение с просьбой перезвонить, а разговор в итоге сводится к деньгам, при этом вас торопят, на вас давят или запугивают, то это явный признак мошенничества", – добавил зампред.
По данным Банка России, за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян около 3,7 триллиона рублей. Но похитить у россиян удалось менее 15 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались.
Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
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банки, финансы, общество , владивосток, всу, фсб, мвд
Банки, Финансы, Общество , Владивосток, ВСУ, ФСБ, МВД
В Сбербанке рассказали, какие слова чаще всего используют мошенники
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенникам грозят уголовная ответственность
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Мошенники в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как "ВСУ", "ФСБ" и "МВД", а также грозят уголовной ответственностью, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: "ВСУ", "ФСБ", "МВД", "деньги в опасности", "грозит уголовная ответственность", – сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Также часто в мошеннических схемах встречаются "безопасный счет", "код из СМС", "данные карты", "финансирование терроризма", "необходимо перевести/передать деньги", предупредил топ-менеджер Сбербанка.
При подозрении на разговор с мошенником, лучше вообще ничего не говорить – стоит просто прекратить общение, посоветовал Кузнецов. В противном случае есть риск, что злоумышленник все-таки "заболтает", добавил он.
"Если общение инициировано не вами – то есть кто-то сам вам звонит или пишет или присылает сообщение с просьбой перезвонить, а разговор в итоге сводится к деньгам, при этом вас торопят, на вас давят или запугивают, то это явный признак мошенничества", – добавил зампред.
По данным Банка России, за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян около 3,7 триллиона рублей. Но похитить у россиян удалось менее 15 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались.
Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.