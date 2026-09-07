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В Сбербанке рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство

В Сбербанке рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство

Мошенники вовлекают подростков в дропперство, обещая легкий заработок за выполнение простых действий, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T04:28+0300

2026-09-07T04:28+0300

2026-09-07T04:28+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Мошенники вовлекают подростков в дропперство, обещая легкий заработок за выполнение простых действий, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Дети - вовлечение происходит в основном через игровые чаты. Следуют обещания легкого заработка за выполнение простых действий или запугивание или шантаж, например, просят скинуть фото на улице или геолокацию, и после сообщают, что подросток "слил координаты важного стратегического объекта", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Кузнецов отметил, что в таких случаях самое страшное - не потеря денег, а то, что молодых людей могут вовлечь в противоправную деятельность: дропперство или даже совершение преступлений - поджогов, подрывов или нападений. Злоумышленники, по словам Кузнецова, действуют беспринципно, но это не освобождает жертв от наказания за нарушение закона, даже если это было совершено неосознанно. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, общество , сбербанк