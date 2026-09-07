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Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов
Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов - 07.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов
Сбербанк с начала 2026 года спас от мошенников 220 миллиардов рублей средств клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:09+0300
2026-09-07T10:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с начала 2026 года спас от мошенников 220 миллиардов рублей средств клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "С начала года мы спасли от мошенников порядка 220 миллиардов рублей наших клиентов. Эффективность нашей системы противодействия мошенничеству является одной из самых высоких в мире среди подобных систем – 99,99%", – отметил он в интервью в рамках ВЭФ. По данным Банка России, за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян около 3,7 триллиона рублей. Но похитить у россиян удалось менее 15 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
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финансы, банки, владивосток, сбербанк, вэф, банк россии
Финансы, Банки, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ, Банк России
Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов
Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с начала 2026 года спас от мошенников 220 миллиардов рублей средств клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"С начала года мы спасли от мошенников порядка 220 миллиардов рублей наших клиентов. Эффективность нашей системы противодействия мошенничеству является одной из самых высоких в мире среди подобных систем – 99,99%", – отметил он в интервью в рамках ВЭФ.
По данным Банка России, за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян около 3,7 триллиона рублей. Но похитить у россиян удалось менее 15 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались.
Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.