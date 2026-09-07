https://1prime.ru/20260907/sberbank-873064933.html

Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов

Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов - 07.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк с начала года спас от мошенников 220 миллиардов рублей клиентов

Сбербанк с начала 2026 года спас от мошенников 220 миллиардов рублей средств клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:09+0300

2026-09-07T10:09+0300

2026-09-07T10:10+0300

финансы

банки

владивосток

сбербанк

вэф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873064933.jpg?1788765021

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с начала 2026 года спас от мошенников 220 миллиардов рублей средств клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "С начала года мы спасли от мошенников порядка 220 миллиардов рублей наших клиентов. Эффективность нашей системы противодействия мошенничеству является одной из самых высоких в мире среди подобных систем – 99,99%", – отметил он в интервью в рамках ВЭФ. По данным Банка России, за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян около 3,7 триллиона рублей. Но похитить у россиян удалось менее 15 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, владивосток, сбербанк, вэф, банк россии