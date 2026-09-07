Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/sberstrakhovanie-873080810.html
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет
СберСтрахование жизни отмечает 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:10+0300
2026-09-07T16:16+0300
сберстрахование жизни
финансы
страхование
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/14/871608188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb836019220f57268e0a26d3edb5dc9.jpg
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни отмечает 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных премий и выплат клиентам: защиту своей жизни и здоровья с 2012 года доверили 30,3 миллиона человек, оформивших более 130 миллионов договоров, сообщила страховая компания.За 14 лет компания направила россиянам 1,1 миллиона выплат по страховым случаям на сумму 158 миллиардов рублей. Кроме того, было произведено 371 тысяча выплат по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ), что позволило клиентам накопить 0,5 триллиона рублей.Чаще всего полисы оформляли россияне в возрасте от 18 до 40 лет (49% от общего числа застрахованных). На долю клиентов 41–60 лет пришлось 40%, старше 60 лет — 11%. Женщины заключали договоры чаще мужчин — 56% против 44%."Последние 14 лет СберСтрахование жизни берет на себя заботу о финансовом благополучии людей в самые уязвимые моменты. В основе нашего подхода — человекоцентричность: мы думаем прежде всего о человеке, его времени, образе жизни и о том, какая поддержка ему действительно нужна", — отметил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.Компания внедрила AI-агента, который позволяет осуществлять выплаты по кредитному страхованию жизни всего за пять минут после подачи заявления, а по ипотечному страхованию — в течение пяти дней."Мы хотим, чтобы такая скорость и простота стали нормой для всех наших продуктов. Наша главная цель — создавать вокруг человека пространство безопасности и уверенности", — заключил Кобзарь.
https://1prime.ru/20260824/sberstrakhovanie-872618906.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/14/871608188_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76de74c0e197f2d4463178fbb37a31bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сберстрахование жизни, финансы, страхование
СберСтрахование жизни, Финансы, страхование
16:10 07.09.2026 (обновлено: 16:16 07.09.2026)
 
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет

За 14 лет россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни"

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни отмечает 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных премий и выплат клиентам: защиту своей жизни и здоровья с 2012 года доверили 30,3 миллиона человек, оформивших более 130 миллионов договоров, сообщила страховая компания.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2026
СберСтрахование жизни обеспечила почти треть страховых выплат в январе-июне
24 августа, 13:55
За 14 лет компания направила россиянам 1,1 миллиона выплат по страховым случаям на сумму 158 миллиардов рублей. Кроме того, было произведено 371 тысяча выплат по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ), что позволило клиентам накопить 0,5 триллиона рублей.
Чаще всего полисы оформляли россияне в возрасте от 18 до 40 лет (49% от общего числа застрахованных). На долю клиентов 41–60 лет пришлось 40%, старше 60 лет — 11%. Женщины заключали договоры чаще мужчин — 56% против 44%.
"Последние 14 лет СберСтрахование жизни берет на себя заботу о финансовом благополучии людей в самые уязвимые моменты. В основе нашего подхода — человекоцентричность: мы думаем прежде всего о человеке, его времени, образе жизни и о том, какая поддержка ему действительно нужна", — отметил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.
Компания внедрила AI-агента, который позволяет осуществлять выплаты по кредитному страхованию жизни всего за пять минут после подачи заявления, а по ипотечному страхованию — в течение пяти дней.
"Мы хотим, чтобы такая скорость и простота стали нормой для всех наших продуктов. Наша главная цель — создавать вокруг человека пространство безопасности и уверенности", — заключил Кобзарь.
 
СберСтрахование жизниФинансыстрахование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала