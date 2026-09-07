https://1prime.ru/20260907/sberstrakhovanie-873080810.html
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет
СберСтрахование жизни отмечает 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:10+0300
2026-09-07T16:10+0300
2026-09-07T16:16+0300
сберстрахование жизни
финансы
страхование
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/14/871608188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb836019220f57268e0a26d3edb5dc9.jpg
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни отмечает 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных премий и выплат клиентам: защиту своей жизни и здоровья с 2012 года доверили 30,3 миллиона человек, оформивших более 130 миллионов договоров, сообщила страховая компания.За 14 лет компания направила россиянам 1,1 миллиона выплат по страховым случаям на сумму 158 миллиардов рублей. Кроме того, было произведено 371 тысяча выплат по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ), что позволило клиентам накопить 0,5 триллиона рублей.Чаще всего полисы оформляли россияне в возрасте от 18 до 40 лет (49% от общего числа застрахованных). На долю клиентов 41–60 лет пришлось 40%, старше 60 лет — 11%. Женщины заключали договоры чаще мужчин — 56% против 44%."Последние 14 лет СберСтрахование жизни берет на себя заботу о финансовом благополучии людей в самые уязвимые моменты. В основе нашего подхода — человекоцентричность: мы думаем прежде всего о человеке, его времени, образе жизни и о том, какая поддержка ему действительно нужна", — отметил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.Компания внедрила AI-агента, который позволяет осуществлять выплаты по кредитному страхованию жизни всего за пять минут после подачи заявления, а по ипотечному страхованию — в течение пяти дней."Мы хотим, чтобы такая скорость и простота стали нормой для всех наших продуктов. Наша главная цель — создавать вокруг человека пространство безопасности и уверенности", — заключил Кобзарь.
https://1prime.ru/20260824/sberstrakhovanie-872618906.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/14/871608188_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76de74c0e197f2d4463178fbb37a31bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сберстрахование жизни, финансы, страхование
СберСтрахование жизни, Финансы, страхование
Россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни" за 14 лет
За 14 лет россияне оформили 130 млн полисов в "СберСтраховании жизни"
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни отмечает 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных премий и выплат клиентам: защиту своей жизни и здоровья с 2012 года доверили 30,3 миллиона человек, оформивших более 130 миллионов договоров, сообщила страховая компания.
СберСтрахование жизни обеспечила почти треть страховых выплат в январе-июне
За 14 лет компания направила россиянам 1,1 миллиона выплат по страховым случаям на сумму 158 миллиардов рублей. Кроме того, было произведено 371 тысяча выплат по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ), что позволило клиентам накопить 0,5 триллиона рублей.
Чаще всего полисы оформляли россияне в возрасте от 18 до 40 лет (49% от общего числа застрахованных). На долю клиентов 41–60 лет пришлось 40%, старше 60 лет — 11%. Женщины заключали договоры чаще мужчин — 56% против 44%.
"Последние 14 лет СберСтрахование жизни берет на себя заботу о финансовом благополучии людей в самые уязвимые моменты. В основе нашего подхода — человекоцентричность: мы думаем прежде всего о человеке, его времени, образе жизни и о том, какая поддержка ему действительно нужна", — отметил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.
Компания внедрила AI-агента, который позволяет осуществлять выплаты по кредитному страхованию жизни всего за пять минут после подачи заявления, а по ипотечному страхованию — в течение пяти дней.
"Мы хотим, чтобы такая скорость и простота стали нормой для всех наших продуктов. Наша главная цель — создавать вокруг человека пространство безопасности и уверенности", — заключил Кобзарь.