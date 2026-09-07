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Врио главы Дагестана доложил Путину о поддержке участников СВО
Врио главы Дагестана доложил Путину о поддержке участников СВО - 07.09.2026, ПРАЙМ
Врио главы Дагестана доложил Путину о поддержке участников СВО
Более трех тысяч земельных участков выделено семьям участников специальной военной операции в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин президенту... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:02+0300
2026-09-07T15:02+0300
2026-09-07T15:06+0300
общество
россия
дагестан
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Более трех тысяч земельных участков выделено семьям участников специальной военной операции в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин президенту России Владимиру Путину. Путин в понедельник встретился с врио главы Дагестана в Кремле. Российский лидер назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в начале мая текущего года. Это первая его встреча с президентом России на этой должности. "Двадцать героев России... Мы с особым вниманием относимся к каждому. Здесь, безусловно, комплексная работа и с семьями... Мы сейчас работаем над программой предоставления земельных участков, то есть более трех тысяч земельных участков уже получено", - доложил Щукин. Глава государства подчеркнул, что тема предоставления земельных участков является очень важной в республике, и попросил врио главы республики не снижать к ней своего внимания.
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общество , россия, дагестан, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Дагестан, Владимир Путин
Врио главы Дагестана доложил Путину о поддержке участников СВО
Врио главы Дагестана Щукин: семьям участников СВО выделили более трех тысяч участков
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Более трех тысяч земельных участков выделено семьям участников специальной военной операции в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин президенту России Владимиру Путину.
Путин в понедельник встретился с врио главы Дагестана в Кремле. Российский лидер назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в начале мая текущего года. Это первая его встреча с президентом России на этой должности.
"Двадцать героев России... Мы с особым вниманием относимся к каждому. Здесь, безусловно, комплексная работа и с семьями... Мы сейчас работаем над программой предоставления земельных участков, то есть более трех тысяч земельных участков уже получено", - доложил Щукин.
Глава государства подчеркнул, что тема предоставления земельных участков является очень важной в республике, и попросил врио главы республики не снижать к ней своего внимания.