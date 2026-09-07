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В Магаданской области начался отопительный сезон - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Магаданской области начался отопительный сезон
В Магаданской области начался отопительный сезон - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Магаданской области начался отопительный сезон
Энергетики начали подачу тепла в дома жителей нескольких округов Магаданской области, сообщает местное правительство. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:36+0300
2026-09-07T10:36+0300
общество
магаданская область
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МАГАДАН, 7 сен - ПРАЙМ. Энергетики начали подачу тепла в дома жителей нескольких округов Магаданской области, сообщает местное правительство. "В Магаданской области стартует отопительный сезон. В домах жителей Тенькинского, Омсукчанского и Среднеканского округов уже есть тепло, а самый удаленный округ – Северо-Эвенский, на текущий момент еще не достиг температурного режима для запуска отопления", - говорится в сообщении. Дополняется, что в Северо-Эвенский округ доставили пять резервных источников энергоснабжения для повышения надежности энергосистемы муниципалитета. В поселке Эвенск меняют сети тепло- и водоснабжения, модернизируют центральную котельную.
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общество , магаданская область
Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
10:36 07.09.2026
 
В Магаданской области начался отопительный сезон

В Магаданской области начался отопительный сезон

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МАГАДАН, 7 сен - ПРАЙМ. Энергетики начали подачу тепла в дома жителей нескольких округов Магаданской области, сообщает местное правительство.
"В Магаданской области стартует отопительный сезон. В домах жителей Тенькинского, Омсукчанского и Среднеканского округов уже есть тепло, а самый удаленный округ – Северо-Эвенский, на текущий момент еще не достиг температурного режима для запуска отопления", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в Северо-Эвенский округ доставили пять резервных источников энергоснабжения для повышения надежности энергосистемы муниципалитета. В поселке Эвенск меняют сети тепло- и водоснабжения, модернизируют центральную котельную.
 
ОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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