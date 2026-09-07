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"Сибур" рекомендовал направить на дивиденды 22,5 миллиарда рублей

"Сибур" рекомендовал направить на дивиденды 22,5 миллиарда рублей - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Сибур" рекомендовал направить на дивиденды 22,5 миллиарда рублей

Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды за прошлое полугодие 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:23+0300

2026-09-07T15:23+0300

2026-09-07T15:23+0300

бизнес

сибур

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды за прошлое полугодие 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур" Холдинг" принять следующее решение.... С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого квартала 2026 года... выплатить дивиденды в денежной форме в размере 8 (восемь) рублей 77 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 22 476 778 485 рублей 53 копейки", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Сибура" по вопросу выплаты дивидендов пройдет 30 сентября в форме заочного голосования. А лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 12 октября. Чистая прибыль компании по МСФО за этот период снизилась в годовом выражении на 54%, до 67,7 миллиарда рублей, из-за переоценки валютных обязательств. В то же время скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц выросла на 22,9%, до 60,1 миллиарда рублей. В то же время в мае прошлого года "Сибур" снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО с 50%. А 50% теперь - это максимальный уровень. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сибур