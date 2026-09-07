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Глава дипмиссии Каллас отменила создание оборонной группы, пишет Politico - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Глава дипмиссии Каллас отменила создание оборонной группы, пишет Politico
Глава дипмиссии Каллас отменила создание оборонной группы, пишет Politico - 07.09.2026, ПРАЙМ
Глава дипмиссии Каллас отменила создание оборонной группы, пишет Politico
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вынужденно отменила создание оборонной группы на фоне давления ряда стран-членов Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:24+0300
2026-09-07T10:24+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вынужденно отменила создание оборонной группы на фоне давления ряда стран-членов Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Первого сентября Каллас объявила о создании группы "высокого уровня" с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС, Великобритании и Украины, которая должна была предложить способы максимально быстро устранить выявленные пробелы в военных возможностях Европы. "В воскресенье Каллас была вынуждена отменить запуск новой группы с высокопоставленными политическими и военными лидерами на фоне давления ряда стран-членов ЕС", - говорится в публикации издания. По словам одного из высокопоставленных еврочиновников, который общался с газетой, создание подобной группы - это способ "оставаться актуальной" для Каллас. Другой собеседник издания добавил, что причиной отмены создания группы стало давление ряда неназванных стран. "Некоторые страны-члены посчитали, что это не подходящий на данный момент путь. После дискуссий с министрами мы решили не продвигать инициативу", - заявил он. По словам ряда дипломатов, одна из ключевых причин отмены - это нехватка фундамента для создания группы и координации в ряде столиц. По другой версии, отмена связана со спорами касательно участия в ней Италии.
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мировая экономика, великобритания, украина, европа, кая каллас, ес, politico
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС, Politico
10:24 07.09.2026
 
Глава дипмиссии Каллас отменила создание оборонной группы, пишет Politico

Politico: глава дипмиссии ЕС Каллас отменила создание оборонной группы

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вынужденно отменила создание оборонной группы на фоне давления ряда стран-членов Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Первого сентября Каллас объявила о создании группы "высокого уровня" с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС, Великобритании и Украины, которая должна была предложить способы максимально быстро устранить выявленные пробелы в военных возможностях Европы.
"В воскресенье Каллас была вынуждена отменить запуск новой группы с высокопоставленными политическими и военными лидерами на фоне давления ряда стран-членов ЕС", - говорится в публикации издания.
По словам одного из высокопоставленных еврочиновников, который общался с газетой, создание подобной группы - это способ "оставаться актуальной" для Каллас. Другой собеседник издания добавил, что причиной отмены создания группы стало давление ряда неназванных стран.
"Некоторые страны-члены посчитали, что это не подходящий на данный момент путь. После дискуссий с министрами мы решили не продвигать инициативу", - заявил он.
По словам ряда дипломатов, одна из ключевых причин отмены - это нехватка фундамента для создания группы и координации в ряде столиц. По другой версии, отмена связана со спорами касательно участия в ней Италии.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАЕВРОПАКая КалласЕСPolitico
 
 
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