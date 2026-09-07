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СМИ: потребители в Нидерландах оплатят расходы на заполнение газохранилищ
СМИ: потребители в Нидерландах оплатят расходы на заполнение газохранилищ - 07.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: потребители в Нидерландах оплатят расходы на заполнение газохранилищ
Часть расходов по экстренному заполнение газовых хранилищ в Нидерландах к предстоящей зиме ляжет на потребителей, пишет в понедельник портал Nu.nl. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:53+0300
2026-09-07T14:53+0300
2026-09-07T14:59+0300
газ
мировая экономика
нидерланды
gasunie
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Часть расходов по экстренному заполнение газовых хранилищ в Нидерландах к предстоящей зиме ляжет на потребителей, пишет в понедельник портал Nu.nl. Как сообщала нидерландская газотранспортная компания Gasunie, на конец августа газовые хранилища в стране были заполнены лишь на 44%, достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся. "Правительство хочет предотвратить возникновение проблем в Нидерландах в холодную зиму из-за высоких цен или нехватки газа, доступного немедленно", - пишет портал. Как отмечается, Нидерланды тратят сотни миллионов евро на заполнение газовых хранилищ к этой зиме, в то время как энергетические компании практически не делают этого сами из-за убыточности хранения. Таким образом, государство фактически восполняет тот объем запасов, который коммерческие компании не хотят создавать самостоятельно. "Часть расходов в итоге ляжет на потребителей газа", - сообщается в материале. Эксперты считают, что газовые хранилища не должны обязательно быть заполнены полностью: даже при заполненности в 60-70% можно удовлетворить текущий спрос на газ. Объемы запасов газа в Нидерландах стали снижаться после 2023 года. На конец августа в 2023 году газовые хранилища королевства были заполнены на 94%, в 2024 году этот показатель составил 88%, а в прошлом - уже 63%.
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газ, мировая экономика, нидерланды, gasunie
Газ, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Gasunie
СМИ: потребители в Нидерландах оплатят расходы на заполнение газохранилищ
Nu.nl: часть расходов на заполнение хранилищ газа в Нидерландах ляжет на потребителей
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Часть расходов по экстренному заполнение газовых хранилищ в Нидерландах к предстоящей зиме ляжет на потребителей, пишет в понедельник портал Nu.nl.
Как сообщала нидерландская газотранспортная компания Gasunie, на конец августа газовые хранилища в стране были заполнены лишь на 44%, достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся.
"Правительство хочет предотвратить возникновение проблем в Нидерландах в холодную зиму из-за высоких цен или нехватки газа, доступного немедленно", - пишет портал.
Как отмечается, Нидерланды тратят сотни миллионов евро на заполнение газовых хранилищ к этой зиме, в то время как энергетические компании практически не делают этого сами из-за убыточности хранения. Таким образом, государство фактически восполняет тот объем запасов, который коммерческие компании не хотят создавать самостоятельно.
"Часть расходов в итоге ляжет на потребителей газа", - сообщается в материале.
Эксперты считают, что газовые хранилища не должны обязательно быть заполнены полностью: даже при заполненности в 60-70% можно удовлетворить текущий спрос на газ.
Объемы запасов газа в Нидерландах стали снижаться после 2023 года. На конец августа в 2023 году газовые хранилища королевства были заполнены на 94%, в 2024 году этот показатель составил 88%, а в прошлом - уже 63%.