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Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие - 07.09.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие

Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды за... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:22+0300

2026-09-07T17:22+0300

2026-09-07T17:22+0300

финансы

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие нынешнего года в размере 29,28 миллиарда рублей, сообщила компания. В пользу "Росатома", единственного акционера "Атомэнергопрома", предложено выплатить 27,92 миллиарда рублей, в пользу Российской Федерации в лице Минфина РФ - 1,36 миллиарда рублей. "Атомэнергопром" по итогам первого полугодия 2026 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере почти 33,5 миллиарда рублей против убытка годом ранее, сообщила ранее компания. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

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финансы, атомэнергопром, росатом, минфин рф