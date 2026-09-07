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Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие - 07.09.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие
Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды за... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:22+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие нынешнего года в размере 29,28 миллиарда рублей, сообщила компания.
В пользу "Росатома", единственного акционера "Атомэнергопрома", предложено выплатить 27,92 миллиарда рублей, в пользу Российской Федерации в лице Минфина РФ - 1,36 миллиарда рублей.
"Атомэнергопром" по итогам первого полугодия 2026 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере почти 33,5 миллиарда рублей против убытка годом ранее, сообщила ранее компания.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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финансы, атомэнергопром, росатом, минфин рф
Финансы, Атомэнергопром, Росатом, Минфин РФ
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие нынешнего года в размере 29,28 миллиарда рублей, сообщила компания.
В пользу "Росатома", единственного акционера "Атомэнергопрома", предложено выплатить 27,92 миллиарда рублей, в пользу Российской Федерации в лице Минфина РФ - 1,36 миллиарда рублей.
"Атомэнергопром" по итогам первого полугодия 2026 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере почти 33,5 миллиарда рублей против убытка годом ранее, сообщила ранее компания.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.