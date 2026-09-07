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Названы самые востребованные специалисты в среднем бизнесе России
Названы самые востребованные специалисты в среднем бизнесе России - 07.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые востребованные специалисты в среднем бизнесе России
Менеджеры по продажам, водители и экспедиторы стали самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе России по итогам первого полугодия 2026 года, следует | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:06+0300
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2026-09-07T10:06+0300
бизнес
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Менеджеры по продажам, водители и экспедиторы стали самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе России по итогам первого полугодия 2026 года, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В среднем бизнесе основу спроса формируют специальности массового найма, и лидерами который год остаются менеджеры по продажам, на долю которых приходится 8% всех вакансий в сегменте, или более 21,6 тысячи вакансий с начала года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте оказались водители и экспедиторы - 13,5 тысячи вакансий, или 5% от общего числа в сегменте. Бухгалтеры заняли третью строчку - 9,7 тысячи вакансий (4%). В пятерку лидеров вошли и разнорабочие - 7,2 тысячи вакансий (3%), а также продавцы-консультанты и продавцы-кассиры - 7 тысяч вакансий (3%).
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бизнес
Названы самые востребованные специалисты в среднем бизнесе России
Менеджеры по продажам, водители и экспедиторы стали самыми востребованными специалистами
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Менеджеры по продажам, водители и экспедиторы стали самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе России по итогам первого полугодия 2026 года, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В среднем бизнесе основу спроса формируют специальности массового найма, и лидерами который год остаются менеджеры по продажам, на долю которых приходится 8% всех вакансий в сегменте, или более 21,6 тысячи вакансий с начала года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте оказались водители и экспедиторы - 13,5 тысячи вакансий, или 5% от общего числа в сегменте. Бухгалтеры заняли третью строчку - 9,7 тысячи вакансий (4%). В пятерку лидеров вошли и разнорабочие - 7,2 тысячи вакансий (3%), а также продавцы-консультанты и продавцы-кассиры - 7 тысяч вакансий (3%).