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Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20%
Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20%
Спрос среди российских туристов на зарубежный отдых с заездами в октябре-ноябре снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:55+0300
2026-09-07T13:55+0300
2026-09-07T13:55+0300
туризм
бизнес
россия
fun&sun
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на зарубежный отдых с заездами в октябре-ноябре снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов.
"С точки зрения в целом спроса и тенденций, которые остаются на зимний сезон, мы видим снижение активности по раннему бронированию на заезды в октябре-ноябре. И сейчас мы видим, что это против прошлого года минус 20% по спросу", - сказал Рубцов на пресс-конференции.
Он пояснил, что в настоящее время туристы все чаще спрашивают про безопасность направления, а также про гарантии от туроператоров: теперь это является одним из главных критериев принятия решения.
"Мы говорим о том, что если что-то случается с конкретным выездным направлением, туристы хотят быть уверены, что им вернут денежные средства", - подчеркнул он.
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туризм, бизнес, россия, fun&sun, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Fun&Sun, Российский союз туриндустрии
Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20%
РСТ: спрос на зарубежный отдых с заездами в октябре-ноябре снизился на 20%
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на зарубежный отдых с заездами в октябре-ноябре снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов.
"С точки зрения в целом спроса и тенденций, которые остаются на зимний сезон, мы видим снижение активности по раннему бронированию на заезды в октябре-ноябре. И сейчас мы видим, что это против прошлого года минус 20% по спросу", - сказал Рубцов на пресс-конференции.
Он пояснил, что в настоящее время туристы все чаще спрашивают про безопасность направления, а также про гарантии от туроператоров: теперь это является одним из главных критериев принятия решения.
"Мы говорим о том, что если что-то случается с конкретным выездным направлением, туристы хотят быть уверены, что им вернут денежные средства", - подчеркнул он.