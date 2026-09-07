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Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20%

Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на зарубежный отдых в октябре-ноябре снизился на 20%

Спрос среди российских туристов на зарубежный отдых с заездами в октябре-ноябре снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:55+0300

2026-09-07T13:55+0300

2026-09-07T13:55+0300

туризм

бизнес

россия

fun&sun

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на зарубежный отдых с заездами в октябре-ноябре снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов. "С точки зрения в целом спроса и тенденций, которые остаются на зимний сезон, мы видим снижение активности по раннему бронированию на заезды в октябре-ноябре. И сейчас мы видим, что это против прошлого года минус 20% по спросу", - сказал Рубцов на пресс-конференции. Он пояснил, что в настоящее время туристы все чаще спрашивают про безопасность направления, а также про гарантии от туроператоров: теперь это является одним из главных критериев принятия решения. "Мы говорим о том, что если что-то случается с конкретным выездным направлением, туристы хотят быть уверены, что им вернут денежные средства", - подчеркнул он.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, fun&sun, российский союз туриндустрии