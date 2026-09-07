https://1prime.ru/20260907/stavka-873052310.html

Банк России вышел на финишную прямую: что сделают со ставкой в пятницу

Банк России вышел на финишную прямую: что сделают со ставкой в пятницу - 07.09.2026, ПРАЙМ

Банк России вышел на финишную прямую: что сделают со ставкой в пятницу

В пятницу, 11 сентября, Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Десятимесячный цикл ее поступательного снижения, скорее всего, прервется —... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T07:07+0300

2026-09-07T07:07+0300

2026-09-07T07:07+0300

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алексей заботкин

ставка банка россии

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В пятницу, 11 сентября, Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Десятимесячный цикл ее поступательного снижения, скорее всего, прервется — большинство экспертов ждут паузы на уровне 14%. Однако вариант символического снижения на 0,25 процентного пункта остается в повестке. Разбираемся, какие аргументы перевесят, и как решение регулятора отразится на экономике и кошельках граждан.Аргументы "за"С июля 2025 года Банк России снижал ставку десять раз подряд, доведя ее с 21% до текущих 14% . Но на сентябрьском заседании этот тренд может прерваться — и регулятор заранее намекал на такой сценарий.Как заявлял в конце августа зампред ЦБ Алексей Заботкин, "пространство для снижения ставки сузилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза по ставке — и на этот год, и на следующий".Персональный брокер Инвестбанка Синара Екатерина Канивец считает: "На сентябрьском заседании мы, скорее всего, увидим паузу, о которой регулятор говорил ранее. А вот дальше, при отсутствии новых шоков и нормализации ситуации на топливном рынке, ставка начнет плавно снижаться и к концу года может оказаться в районе 13,5%".Аргументов в пользу сохранения ставки набралось немало.1. Инфляция ускоряетсяПо данным Росстата, к концу августа годовая инфляция выросла до 6,32% с 5,98% месяцем ранее . С начала года цены выросли на 4,67% . При этом базовая инфляция в июле достигла 5,2%.2. Топливный кризис давит на ценыОдним из главных драйверов инфляции остается рост цен на бензин. За неделю с 25 по 31 августа он подорожал на 0,91%.Инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин отмечает: "Топливный кризис создает дополнительное давление: удары по НПЗ, ремонты и перебои с поставками могут привести к дефициту топлива и росту логистических издержек. При этом более высокая траектория бюджетных расходов также ограничивает пространство для быстрого снижения ставки".3. Инфляционные ожидания остаются высокимиВ августе они опустились до 13,7% с пиковых 14,7% . Однако, как указывает профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Наточеева, "это все еще высокие ожидания в связи с ситуацией с топливом, маркетплейсами и грядущим удорожанием ЖКХ с 1 октября".4. Кредитование и бюджетК проинфляционным рискам ЦБ относит ускорение корпоративного кредитования в июле (+1,7% после +0,4% в июне ) и повышенный рост денежной массы. Дополнительное давление создает неопределенность с бюджетным дефицитом на текущий и ближайшие три года.Пять копеек от бизнесаШанс на очередное снижение ставки не так велик, но он есть. Прежде всего, власти могут пойти на это ради поддержки бизнеса, который уже испытывает финансовые трудности. Промышленное производство почти не растет, инвестиции сокращаются, а сохранение высоких ставок более трех лет повышает риск стагнации.Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк обращает внимание на индикатор бизнес-климата: последние два месяца он показывает резко отрицательные значения. "Снижением ключевой ставки в сентябре на 0,25 п.п. Банк России может подстраховаться от сценария, в котором временное уменьшение производственного потенциала будет сопровождаться сокращением спроса", — считает она.Кредитам и депозитам все равноПауза в снижении ставки — сигнал о том, что дешевых денег в ближайшее время не будет. Однако значимого влияния на ставки по депозитам и кредитам эксперты не ждут ни в том, ни в другом случае. Для бизнеса в любом случае сохраняются жесткие условия, требующие поиска новых моделей развития.Для рубля решение ЦБ будет иметь преимущественно психологическое значение. Высокая ставка продолжает поддерживать спрос на рублевые сбережения и ограничивает рост импорта. Однако ослабление рубля с начала года уже превысило 11%, что может оказать заметный вклад в инфляцию с лагом один-два месяца, напоминает начальник аналитического отдела РСХБ Управление активами Павел Паевский.Всерьез и надолгоБольшинство экспертов сходятся во мнении: быстрого возвращения к однозначным значениям ждать не стоит.По консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных ЦБ в конце августа — начале сентября, средняя ключевая ставка на 2026 год ожидается на уровне 14,5% . Снижение до 12,4% возможно лишь в 2027 году, до 10,0% — в 2028-м, до 8,6% — в 2029-м .Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров ожидает инфляцию 6–6,5% на конец года и ставку 13,5–13,75%. "Более высокая траектория бюджетных расходов ограничивает пространство для быстрого снижения ставки", — поясняет он.Проверка на прочностьСентябрьское заседание ЦБ станет проверкой на прочность для всего рынка. На одной чаше весов — инфляция, которая никак не хочет сдаваться. На другой — замедляющаяся экономика: падение промпроизводства, сокращение инвестиций и риски стагнации. Инфляционные ожидания остаются высокими, что вкупе с топливным кризисом и неопределенностью с бюджетом сдерживает регулятора от дальнейшего смягчения.Большинство экспертов ждут паузы, но у сторонников символического снижения также есть весомые аргументы, связанные с поддержкой бизнеса и рисками экономического спада. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что на июльском заседании предметно рассматривались разные варианты, включая сохранение ставки на уровне 14,25% и даже повышение. Это говорит о том, что регулятор подходит к решению с полной серьезностью.Главное, чего ждут все участники рынка, — понять траекторию: завершен ли цикл снижения или это лишь пауза перед новым шагом вниз? Ответ на этот вопрос станет известен уже в пятницу, 11 сентября.

https://1prime.ru/20260903/stavka-872981937.html

https://1prime.ru/20260903/stavka-872976547.html

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