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"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 54,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T02:34+0300

2026-09-07T02:34+0300

2026-09-07T02:34+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 54,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место поднялась сказка "Последний богатырь: Колобок": киносборы за уикенд составили 44,5 миллиона рублей. На третьей строчке оказался боевик "Мятеж", собравший за уикенд 39,2 миллиона рублей. Четвертым стал фильм "Вышка 2": за уикенд он заработал в странах СНГ без РФ и Белоруссии 38 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает "Человек-паук: Новый день" со сборами в странах СНГ без учета России и Белоруссии 26,5 миллиона рублей.

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технологии, бизнес, россия, белоруссия, снг