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"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 07.09.2026, ПРАЙМ
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"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 54,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T02:34+0300
2026-09-07T02:34+0300
технологии
бизнес
россия
белоруссия
снг
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 54,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место поднялась сказка "Последний богатырь: Колобок": киносборы за уикенд составили 44,5 миллиона рублей. На третьей строчке оказался боевик "Мятеж", собравший за уикенд 39,2 миллиона рублей. Четвертым стал фильм "Вышка 2": за уикенд он заработал в странах СНГ без РФ и Белоруссии 38 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает "Человек-паук: Новый день" со сборами в странах СНГ без учета России и Белоруссии 26,5 миллиона рублей.
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технологии, бизнес, россия, белоруссия, снг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
02:34 07.09.2026
 
"Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 54,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место поднялась сказка "Последний богатырь: Колобок": киносборы за уикенд составили 44,5 миллиона рублей.
На третьей строчке оказался боевик "Мятеж", собравший за уикенд 39,2 миллиона рублей.
Четвертым стал фильм "Вышка 2": за уикенд он заработал в странах СНГ без РФ и Белоруссии 38 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает "Человек-паук: Новый день" со сборами в странах СНГ без учета России и Белоруссии 26,5 миллиона рублей.
 
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