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Верховный суд завершил дело о банкротстве, длившееся почти восемь лет

Верховный суд завершил дело о банкротстве, длившееся почти восемь лет - 07.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд завершил дело о банкротстве, длившееся почти восемь лет

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России своим определением завершила длившееся почти восемь лет дело о банкротстве гражданина,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T11:03+0300

2026-09-07T11:03+0300

2026-09-07T11:12+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России своим определением завершила длившееся почти восемь лет дело о банкротстве гражданина, затягивавшееся по инициативе одного из кредиторов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Прецедентный судебный акт принят в деле о банкротстве ярославца Павла Дорофеева, возбужденном по заявлению самого должника в декабре 2018 года. У него пять кредиторов – Альфа-банк с требованиями на 11,3 миллиона рублей, ООО "Норд" (4,45 миллиона), банк "Союз" (сейчас – "Инго", 1,6 миллиона) и ФНС РФ (17,7 тысячи рублей). За время процедуры банкротства в конкурсную массу был включен только один объект – квартира, находившаяся в залоге у Альфа-банка, за счет продажи которой было погашено 6,8 миллиона рублей (более 60% от исходного размера требования банка), а также 13,4 тысячи рублей по требованию ФНС. Между тем, по заявлениям кредитора "Норд" суд в течение нескольких лет рассматривает ряд обособленных споров. В частности, кредитор оспаривает покупку матерью должника двух транспортных средств. Рассмотрение спора длилось почти пять лет, за это время заседания по нему откладывались 42 раза, на часть заседаний не являлись представители самого кредитора. Еще два спора откладывались 17 и 15 раз. Дорофеев обжаловал вынесенное в июне 2025 года очередное определение о продлении процедуры банкротства, полагая, что пополнение конкурсной массы невозможно, а кредитор недобросовестно препятствует завершению банкротства. Суды апелляционной и кассационной инстанцию жалобу отклонили, после чего он обратился в Верховный суд. Коллегия ВС РФ поддержала должника. Она отметила, что "судебное разбирательство должно осуществляться судами в разумный срок" и что для соблюдения сроков суд должен осуществлять "организационное руководство процессом". В частности, отметила коллегия, суд может ограничить участникам сроки представления доказательств, обязать их представлять документы в электронном виде, что обеспечивает наиболее оперативное ознакомление, и т.д. В определении коллегии говорится также, что у суда есть средства для противодействия злоупотреблению сторон – судебный штраф, возложение расходов на злоупотребляющего участника, отказ в принятии несвоевременно поданных доказательств. В итоге коллегия своим определением завершила процедуру реализации имущества Дорофеева и освободила его от дальнейшего исполнения обязательств перед всеми кредиторами, кроме ФНС.

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финансы, россия, фнс россии, фнс, альфа-банк