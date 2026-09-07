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Суд отложил на июнь слушания по иску москвича к Netflix

Суд отложил на июнь слушания по иску москвича к Netflix - 07.09.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на июнь слушания по иску москвича к Netflix

Суд по интеллектуальным правам отложил на 7 июня 2027 года слушания по иску москвича Константина Ведерникова, в котором он просит прекратить правовую охрану в... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:13+0300

2026-09-07T18:13+0300

2026-09-07T18:13+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 7 июня 2027 года слушания по иску москвича Константина Ведерникова, в котором он просит прекратить правовую охрану в России восьми товарных знаков американского стримингового сервиса Netflix, следует из материалов, изученных РИА Новости. Причины отложения пока не уточняются. Как правило, перенос слушаний на столь длинный срок связан с необходимостью надлежащего извещения иностранного ответчика о судебном разбирательстве. В пресс-службе суда ранее РИА Новости рассказали, что в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков истец ссылается на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, потоковой передачи данных, интернет-вещания, предоставления фильмов и аудиовизуального контента. Речь в иске идет о семи российских знаках "Нетфликс" и Netflix, различающихся шрифтом, и одном международном – Netflix. Международный бренд был зарегистрирован в 2014 году, он признан во многих странах, в том числе в России. Свои российские знаки Netflix зарегистрировал в Роспатенте с 2011 по 2021 год. Они распространяются на большое число классов товаров и услуг. По мнению Ведерникова, правообладатель свои бренды в России не использует. По словам представителя пресс-службы суда, "истец указывает, что спорные товарные знаки не используются правообладателем на территории Российской Федерации, поскольку деятельность сервиса Netflix для российских пользователей прекращена, коммерческий оборот услуг под спорными обозначениями отсутствует, а доказательства использования товарных знаков не представлены". Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.

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бизнес, россия, калифорния, украина, netflix, роспатент