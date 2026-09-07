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Суд взыскал с поставщика серверов Lenovo три миллиона долларов

Суд взыскал с поставщика серверов Lenovo три миллиона долларов - 07.09.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с поставщика серверов Lenovo три миллиона долларов

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску МТС взыскал чуть более 3 миллионов долларов с компании "Систематика", поставщика серверов производства китайской... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:07+0300

2026-09-07T20:07+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску МТС взыскал чуть более 3 миллионов долларов с компании "Систематика", поставщика серверов производства китайской компании Lenovo, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Суд в понедельник, рассмотрев апелляционную жалобу мобильного оператора на решение арбитражного суда Москвы, в апреле полностью отклонившего иск, отменил судебный акт первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования. В этом иске ПАО "Мобильные телесистемы" попросило взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков поставки компьютерного оборудования. Решение первой инстанции не опубликовано, так как разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, суд согласился с доводами ответчика о том, что нарушение сроков произошло из-за санкций, которые суд признал обстоятельством непреодолимой силы – форс-мажором. По словам источника, "это первое дело в практике, где суд прямо признал санкции форс-мажором". При этом в деле нет прямых доказательств блокировки поставки из-за ограничительных мер, заявил собеседник агентства. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Систематика" - "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Выручка компании за 2021 год превышала 2,5 миллиарда рублей, более свежих данных нет.

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технологии, бизнес, москва