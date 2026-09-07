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В Светлогорске пройдет первый международный форум портовых городов

В Светлогорске пройдет первый международный форум портовых городов - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Светлогорске пройдет первый международный форум портовых городов

Первый международный форум портовых городов откроется в Светлогорске под Калининградом 1 октября, к участию приглашены в том числе представители стран БРИКС,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:16+0300

2026-09-07T19:16+0300

2026-09-07T19:16+0300

бизнес

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 7 сен - ПРАЙМ. Первый международный форум портовых городов откроется в Светлогорске под Калининградом 1 октября, к участию приглашены в том числе представители стран БРИКС, международные инвесторы, эксперты и ученые, сообщает пресс-служба областного правительства. "Первого и второго октября 2026 года в Светлогорске на площадке "Янтарь-холла" пройдет первый международный форум портовых городов. Форум объединяет представителей регуляторов, логистические компании и экспертов морской логистики из России и стран БРИКС", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники форума помогут выработать общие подходы к выгодному и справедливому партнерству в рамках новых морских маршрутов, которые Россия предлагает для мировой торговли. "Наш регион - это самый западный порт России с богатейшей морской историей и уникальным опытом интеграции в систему мировой логистики. В современных условиях, когда формируются новые контуры экономических связей и транспортных коридоров, значение конструктивного диалога между портовыми городами возрастает многократно", - цитирует пресс-служба губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Отмечается, что сквозной темой форума станет новый вектор развития - городская портовая экономика. Этот стремительно растущий рынок требует единых подходов: в нормативном регулировании и страховании рисков, в создании единой цифровой логистической среды и финансовом обеспечении, в экологических стандартах и подготовке кадров. Кроме выставки и тематических дискуссий на форуме состоятся презентации инновационных решений морской логистики, студенческий деловой интенсив "Город-порт - молодежь у штурвала".

калининград

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бизнес, калининград