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В Тбилиси после 20-летнего перерыва появится трамвайная линия - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Тбилиси после 20-летнего перерыва появится трамвайная линия
В Тбилиси после 20-летнего перерыва появится трамвайная линия - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Тбилиси после 20-летнего перерыва появится трамвайная линия
Трамвайная линия появится в Тбилиси после 20-летнего перерыва, договор на начало ее строительства был подписан в понедельник, сообщил мэр грузинской столицы... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:02+0300
2026-09-07T15:04+0300
бизнес
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 сен — ПРАЙМ. Трамвайная линия появится в Тбилиси после 20-летнего перерыва, договор на начало ее строительства был подписан в понедельник, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе. Трамваи в Тбилиси курсировали до 4 декабря 2006 года. В этот день закрыли последний действовавший маршрут — №12. После этого трамвайное движение в городе прекратилось. "Сегодня мы подписываем не просто договор, а начинаем проект, который должен написать новую страницу в транспортной истории Тбилиси", — сказал Каладзе на презентации проекта. По данным мэрии, новая линия протяженностью около 7,5 километра свяжет район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе". На маршруте планируется 11 остановок. Проект включает подготовку концептуального и детального проектов, а также строительные работы. Общий срок реализации этих трех этапов составит 36 месяцев, а с учетом сопутствующих процедур завершить проект планируется в течение четырех лет. По словам Каладзе, новая линия должна стать началом развития современной трамвайной сети в Тбилиси. "Возвращение трамвая имеет для Тбилиси символическое значение. Это возвращение той городской культуры, которая была частью повседневной жизни старшего поколения. Однако мы не собираемся возвращаться в прошлое. Мы возвращаем трамвай для того, чтобы создать для Тбилиси транспортную систему будущего", - подчеркнул мэр Тбилиси.
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бизнес, тбилиси
Бизнес, Тбилиси
15:02 07.09.2026 (обновлено: 15:04 07.09.2026)
 
В Тбилиси после 20-летнего перерыва появится трамвайная линия

Каладзе: трамвайная линия появится в Тбилиси после 20-летнего перерыва

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ТБИЛИСИ, 7 сен — ПРАЙМ. Трамвайная линия появится в Тбилиси после 20-летнего перерыва, договор на начало ее строительства был подписан в понедельник, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.
Трамваи в Тбилиси курсировали до 4 декабря 2006 года. В этот день закрыли последний действовавший маршрут — №12. После этого трамвайное движение в городе прекратилось.
"Сегодня мы подписываем не просто договор, а начинаем проект, который должен написать новую страницу в транспортной истории Тбилиси", — сказал Каладзе на презентации проекта.
По данным мэрии, новая линия протяженностью около 7,5 километра свяжет район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе". На маршруте планируется 11 остановок. Проект включает подготовку концептуального и детального проектов, а также строительные работы. Общий срок реализации этих трех этапов составит 36 месяцев, а с учетом сопутствующих процедур завершить проект планируется в течение четырех лет.
По словам Каладзе, новая линия должна стать началом развития современной трамвайной сети в Тбилиси. "Возвращение трамвая имеет для Тбилиси символическое значение. Это возвращение той городской культуры, которая была частью повседневной жизни старшего поколения. Однако мы не собираемся возвращаться в прошлое. Мы возвращаем трамвай для того, чтобы создать для Тбилиси транспортную систему будущего", - подчеркнул мэр Тбилиси.
 
БизнесТбилиси
 
 
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