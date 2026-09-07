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В Москве открылся обновленный стадион "Торпедо": что придумали инженеры

В Москве открылся обновленный стадион "Торпедо": что придумали инженеры - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Москве открылся обновленный стадион "Торпедо": что придумали инженеры

В Москве состоялось открытие обновленного стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова — одного из крупнейших спортивных проектов столицы последних лет. Компания | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:34+0300

2026-09-07T16:34+0300

2026-09-07T16:34+0300

бизнес

evraz steel building

москва

россия

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В Москве состоялось открытие обновленного стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова — одного из крупнейших спортивных проектов столицы последних лет. Компания Evraz Steel Building спроектировала и отгрузила 2800 тонн металлоконструкций для объекта, обеспечив полный цикл работ: от инжиниринга до монтажа несущего каркаса."Мы гордимся тем, что внесли вклад в создание современного спортивного объекта, который станет частью городской инфраструктуры Москвы на десятилетия вперед. В этом проекте металл стал не только надежным каркасом, но и важным элементом архитектурного образа", — отметил управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.Благодаря единому управлению проектом реализация социального объекта велась без ожидания завершения отдельных этапов. Для ускорения строительства одновременно работали до 10 кранов, 8 подъемников и 65 монтажников.Были применены нестандартные инженерные и производственные решения: уникальный подход к определению разбивки и очередности производства между шестью заводами, высотный монтаж кровельных конструкций на уровне до 30 метров, а также трудоемкий монтаж фасадных фахверковых конструкций.Эллипсоидный контур и отсутствие повторяющихся элементов потребовали исключительной точности. Использовались уникальные опорные части и сборка укрупненных монтажных блоков массой до 46 тонн, а треть элементов ферм достигала длины 18–20 метров. Работы велись с учетом организации ночной логистики в условиях плотной городской застройки.Одной из сложных задач стало устройство пространственной оболочки покрытия в виде стального кольца, отсылающего к исторической символике футбольного клуба."Конструкция в виде шестеренки не только отражает историю клуба, но и обеспечивает устойчивость всей системы покрытия. Пространственные блоки ферм с консолями до 19,1 метра позволяют эффективно распределять нагрузки и обеспечивают безопасность эксплуатации объекта", — отметил главный инженер проекта ООО "СГС-Югра" Игорь Ковальчук.Стадион рассчитан на 15 тысяч зрителей и станет домашней ареной футбольного клуба "Торпедо". После реконструкции на нем также смогут проводиться концерты и городские мероприятия. Обновленный стадион оснащен современным светодиодным освещением, системой видеонаблюдения и комфортными условиями для людей с ограниченными возможностями здоровья.

https://1prime.ru/20260622/evraz-870974622.html

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бизнес, evraz steel building, москва, россия