https://1prime.ru/20260907/traktor-873085254.html

Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%

Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%

Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:09+0300

2026-09-07T18:09+0300

2026-09-07T18:09+0300

бизнес

россия

оксана лут

антон алиханов

минсельхоз

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873085254.jpg?1788793799

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "К 2030 году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке должна составлять не менее 20%", – сказала она. Глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минсельхоза России Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, оксана лут, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг