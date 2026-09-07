Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/traktor-873085254.html
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%
Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:09+0300
2026-09-07T18:09+0300
бизнес
россия
оксана лут
антон алиханов
минсельхоз
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873085254.jpg?1788793799
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "К 2030 году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке должна составлять не менее 20%", – сказала она. Глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минсельхоза России Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, оксана лут, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Оксана Лут, Антон Алиханов, Минсельхоз, Минпромторг
18:09 07.09.2026
 
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%

Глава Минсельхоза Лут: доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"К 2030 году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке должна составлять не менее 20%", – сказала она.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минсельхоза России Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
 
БизнесРОССИЯОксана ЛутАнтон АлихановМинсельхозМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала