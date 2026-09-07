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Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%
Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:09+0300
2026-09-07T18:09+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке России к 2030 году должна составлять не менее 20%, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "К 2030 году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке должна составлять не менее 20%", – сказала она. Глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минсельхоза России Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
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бизнес, россия, оксана лут, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Оксана Лут, Антон Алиханов, Минсельхоз, Минпромторг
Доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%
Глава Минсельхоза Лут: доля новых российских и белорусских тракторов должна составлять 20%